李克強：2019年著力緩解企業融資難問題

十三屆全國人大二次會議首日現場（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月5日電（中評報道組）5日（星期二）上午9時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李克強同志作政府工作報告。在報告中，他指出，2019年，著力緩解企業融資難融資貴問題，有效發揮地方政府債券作用。



李克強指出，著力緩解企業融資難融資貴問題。改革完善貨幣信貸投放機制，適時運用存款準備金率、利率等數量和價格手段，引導金融機構擴大信貸投放、降低貸款成本，精准有效支持實體經濟，不能讓資金空轉或脫實向虛。加大對中小銀行定向降准力度，釋放的資金全部用於民營和小微企業貸款。支持大型商業銀行多渠道補充資本，增強信貸投放能力，鼓勵增加製造業中長期貸款和信用貸款。今年國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上。清理規範銀行及中介服務收費。完善金融機構內部考核機制，激勵加強普惠金融服務，切實使中小微企業融資緊張狀況有明顯改善，綜合融資成本必須有明顯降低。



李克強說，有效發揮地方政府債券作用。今年擬安排地方政府專項債券2.15萬億元，比去年增加8000億元，為重點項目建設提供資金支持，也為更好防範化解地方政府債務風險創造條件。合理擴大專項債券使用範圍。繼續發行一定數量的地方政府置換債券，減輕地方利息負擔。鼓勵採取市場化方式，妥善解決融資平台到期債務問題，不能搞“半拉子”工程。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：薛寧婧）











