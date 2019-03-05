阿盟會議召開　敘利亞缺席八年再次參會

中評社北京3月5日電／3號至4號，阿拉伯議會聯盟第29次會議在約旦首都安曼召開，來自16個阿拉伯國家的議會代表參會，對包括敘利亞問題在內的諸多問題展開討論。



值得注意的是，敘利亞人民議會議長哈穆達·薩巴格也應邀出席了會議，這是自敘利亞爆發危機以來，敘利亞在缺席會議8年之後首次參會。



哈穆達在會上表示，敘利亞取得打擊極端組織的勝利也是所有阿拉伯人的勝利，它將預示著一個新的，更加平衡的世界秩序。儘管針對敘利亞的恐怖主義活動規模空前，期間還伴隨著心理和媒體戰，以及外交和經濟封鎖，但敘利亞人最終證明了真正的力量在於無與倫比的意志力。



當天，約旦眾議院議長塔拉瓦納指出，需要形成一個有效的最終政治解決敘利亞問題的方案，來結束敘利亞人民的痛苦，並保衛敘利亞的國土安全。



與會的敘利亞和約旦代表在接受採訪時表示，期待敘利亞能夠全方位地重返阿盟。



敘利亞人民議會議員代表 穆罕默德·達卡姆：邀請敘利亞參加阿拉伯議會聯盟的會議是讓敘利亞回歸的新的重要的一步。



約旦眾議院議員代表 哈裡德·拉瑪丹：我們希望將來敘利亞能夠全方位地回到阿拉伯國家當中，不僅重新參加現在的阿拉伯議會聯盟會議，還包括以後的阿盟峰會。



（來源：央視新聞）