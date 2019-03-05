星島：華為連環反擊 加國左右為難

中評社香港3月5日電／雖然中美貿易談判續吹暖風，美國追殺中國電訊設備巨企華為集團的力度沒有稍減。加拿大司法部正式啟動把華為副董事長孟晚舟引渡往美國的程序，孟晚舟則打“程序官司”還擊，指加國執法人員查案蒐證過程違反她法定權益，而中國則高調公布兩個加拿大人涉嫌在中國進行間諜活動的調查進展。



星島日報就今天社論說，加拿大夾在中美兩巨人的夾縫中，左右做人難，與此同時，華為還準備在美國興訟，進擊加國背後的“大阿哥”。



華為是中國先進科技企業打入世界市場最成功的實例，手執流動通訊5G技術牛耳，又在手機市場上大出風頭。美國政府封殺華為，還要求盟友也封殺華為，指使用華為設備會洩漏資訊予中國政府。



美國並且在司法戰場上向華為開火，主要分兩條戰線，其一是在國內控告華為五至七年前竊取一家美國公司的商業機密，不管華為已經在兩年前與這家公司達成和解；其二就是針對華為的創辦者兼靈魂人物任正非的女兒孟晚舟，指她在華為違反美國制裁伊朗禁令過程中涉及欺詐，要求加拿大拘捕及引渡她往美國受審。



陷政治危機 忌干預司法



美國政府針對華為，明顯想遏制中國高科技工業發展，政治色彩極為濃厚，然而華為事件未能政治解決，只好展開漫長的法律戰爭。在加拿大，孟晚舟控告加拿大執法人員違憲侵犯她的權利；在美國，據報華為亦打算控告美國國會去年通過的《國防授權法》中，針對禁購華為和中興通訊設備的條文違憲。



中國政府一開始就以孟案是政治打壓為理由，要求加拿大政府放人。中國拘捕加國前外交官康明凱和一個商人，指他們在中國境內進行情報活動，危害國家安全，外界亦覺得是對加拿大施壓。