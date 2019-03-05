成立兩岸小組？盧秀燕：採任務型較節省

國民黨台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月5日電（記者 林谷隆）高雄市成立兩岸工作小組，由中國國民黨籍高雄市長韓國瑜親自領軍，並廣納四名大陸台商會長。同黨台中市長盧秀燕5日受訪表示，台中是否成立兩岸小組會視情況而定，目前傾向以任務型編制，非固定小組，以節省人力、經費支出。此外，台中市在春節期間就已經舉辦台商座談會，就是由台商領袖居中聯繫，目前大陸重要省市都有台商邀約訪問，她的難題就是先要去哪個城市。



台中市長盧秀燕5日上午出席“2019台中市中等學校運動會”，並擔任開幕式主席。會前接受聯訪，中評社提問“台中市是否會參考高雄模式，成立類似的兩岸小組？”



盧秀燕回答，我們會採取一個任務型小組，因為如果是固定的工作小組，都有一定的經費、人力安排，但是現在台中市的財政狀況不太好，所以她的看法是台中市的各種小組盡量採取任務型、非定時，且義務性質。



盧秀燕表示，所以未來會不會成立兩岸小組會視情況而定，現在還是採取任務型，就是請台商朋友或產業界的朋友透過他們的人脈，幫我們居間聯絡，幫忙聯繫合適的交流城市。這種模式一方面又可以達到效果，二方面又比較省錢。



高雄市長韓國瑜三月下旬規劃到港澳大陸訪問7天，台中會有相關規劃嗎？