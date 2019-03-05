印巴邊境“靜悄悄”　印度國內“戰火”燒

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月5日電／克什米爾地區印度與巴基斯坦實際控制線兩側2日晚至3日局勢平靜，自上月底武裝衝突致使局勢驟然緊張以來首次沒有響起槍炮聲。



另一方面，最新印巴衝突觸發印度國內執政黨與反對黨之間“口水戰”。



印度和巴基斯坦軍方3日說，實際控制線兩側過去24小時相對平靜。雙方過去數天相互開火，巴方和印方各有7人和4人死亡。



巴控克什米爾地區官員喬杜裡·塔裡克·法魯克在社交媒體“推特”寫道：“實際控制線兩側昨晚總體平靜，但你永遠不知道什麼時候波瀾再起。局勢仍然緊張。”



當地居民首次度過一個平靜夜晚，不少人抓住機會離家，轉移至相對安全的地方。巴控克什米爾村民納扎卡特·侯賽因告訴美聯社記者，他的家和其他許多家庭沒有地下掩體，打算暫時撤往安全地帶，但過去幾天因為嚴寒和巴印軍方相互開火而無法轉移。巴基斯坦官員穆阿扎姆·扎法爾說，大約200戶家庭臨時住進巴方政府3座大型建築內，政府方面提供了衣物、寢具、食品和藥物。



印軍戰機2月26日越過克什米爾印巴實際控制線，空襲巴控克什米爾地區“穆罕默德軍”一座“營地”。印方指認這一組織2月14日在印控克什米爾地區襲擊印度中央後備警察部隊，致死至少40人。



巴方27日說，當天擊落兩架印軍戰機，在巴控克什米爾地區內抓獲一名印軍飛行員。



印巴總理都表示，不希望緊張局勢進一步升級；巴方3月1日晚向印方送返被俘飛行員。不過，截至2日早些時候，雙方軍隊相互槍擊和炮擊，各有死傷。



