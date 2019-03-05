鐘山部長通道回應中美貿易談判問題

商务部部长钟山回答記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）商務部部長鐘山上午在部長通道上回答了關於中美貿易談判的相關內容。他表示，中美經貿磋商要共同落實兩國元首達成的“相互尊重、平等互利”的重要共識。



他指出，首先，中美經貿磋商要共同落實兩國元首達成的重要共識。我這裡強調的是“共同”。去年12月，習近平主席和特朗普總統在布宜諾斯艾利斯成功會晤，達成了重要共識，雙方同意停止徵收新的關稅，通過磋商解決雙方關注的貿易問題，明確磋商的原則和磋商的期限。雙方還同意坐下來用90天的時間進行磋商。這是一次非常成功的會晤，成為G20峰會期間的最大亮點。會晤之後，中美兩國的股市止跌回升，也帶動了全球股市的上揚。這說明兩國元首達成的重要共識，體現了中美兩國的共同願望，也體現了全球的共同期待。



第二，“我想講的是，中美磋商需要堅持的原則。”這個原則就是兩國元首達成的“相互尊重、平等互利”。相互尊重，就是尊重各自的社會制度、發展模式。平等互利，就是磋商的地位是平等的，磋商的成果是互利的。在這90天當中，我們雙方的團隊就是堅持這個原則開展的磋商。



第三，也是大家很關注、希望了解的一個問題，就是磋商的進展情況。在90天的期限內，中美雙方開展了三輪高級別磋商。不久前，劉鶴副總理作為習近平主席的特使，帶領中國代表團赴美國磋商。磋商過程是非常艱難的，也很辛苦。我這裡說的艱難，難就難在我們兩國的制度、兩國的文化、兩國的發展階段等等，都有很大的差異。雙方要達成共識，就需要求同存異，就需要付出更大的努力。所以非常艱難、非常不容易。



“我這裡說到的很辛苦，是因為磋商的時間很短，當時確定的是兩天磋商時間，後來再增加兩天，但是這個時間還是非常緊。磋商內容很多，難度很大，這就需要我們的團隊加班加點、夜以繼日地工作。他們很努力，很專業，也很辛苦。雙方的磋商是富有成效的，取得了階段性的重要成果，有一些領域有了突破。根據磋商的情況，雙方同意繼續延長磋商的時限。在這個期限內，不提高關稅的稅率，取得這樣的成果是很不容易的，我們應當倍加珍惜。”



鐘山說，習近平主席強調，合作是中美兩國最好的選擇。現在工作團隊還在繼續磋商，因為我們還有許多事要做。剛才這位記者朋友問我能不能達成協議，這就需要雙方的相向而行、共同努力。假如我們能夠達成協議，將有利於兩國經濟的發展，也有利於全球經濟的發展。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：薛寧婧）

