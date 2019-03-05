部長通道開放　李小鵬回應網約車新政等問題

交通運輸部部長李小鵬回答記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）交通運輸部部長李小鵬在5日上午的部長通道上回應了網約車新政和高速公路取消跨省收費站兩大問題。



以下為問答實錄：



齊魯晚報記者：我們知道老百姓對於網約車新政非常關注，請問，新政目前在各地實施順利嗎？群眾滿意不滿意？下一步對網約車的監管還有哪些具體措施？



李小鵬：謝謝記者的問題。網約車是交通運輸一種新的業態，它的發展給人民群眾出行帶來了便利，當然在發展過程中也出現了一些問題，比如說安全問題。我想強調的是，安全是政府和企業必須共同遵守的底線。



李小鵬：剛才這位記者問到的新政，實際上是指2016年出台的兩個文件，一個是推進出租汽車行業健康發展的指導意見，另一個是網約車的管理暫行辦法。這兩個文件出台以來，我們配套出台了一系列政策措施，規範化工作的推進是有力的。目前，29個省（區、市）已經出台了實施意見，247個城市出台了具體的實施細則，110多家網約車平台公司取得了經營許可。另外，駕駛員和車輛辦證速度也在加快。可以這樣說，網約車正在步入規範發展的軌道。



李小鵬：網約車和其他交通運輸的新業態一樣，它對經濟發展、增加就業、科技創新、改善服務都有很重要的意義。所以對它的發展，我們的態度是積極支持、全力幫助、加強服務。對於它在發展過程中出現的問題，我們要趨利避害、包容審慎、守住底線。



李小鵬：說到這兒，我還要再強調，無論是交通運輸的新業態，還是傳統業態，它都是服務人民群眾的，所以必須把安全放在首位，所以下一步的監管重點也要放在這個地方，政府要加強監管責任，企業要履行好主體責任。我們知道，網約車的發展不會一蹴而就，它也要經歷一個過程，需要各級政府、相關企業、社會各界，大家形成一個共治的局面。我相信在大家共同努力下，網約車一定能夠發展好、應用好、管理好、服務好。下一步，我們政府要加強監管，推動各級地方政府特別是城市人民政府做好融合發展的工作，促進包括網約車在內的整個出租汽車行業規範、有序、健康、穩定發展，為人民群眾出行服好務。謝謝。



羊城晚報記者：部長您好。我們注意到在政府工作報告中對於高速公路取消跨省收費站的工作提出了要求。請問對於這一工作，交通運輸部會怎樣推進？



李小鵬：剛才，政府工作報告中提出，兩年內基本取消全國高速公路省界收費站，交通運輸部一定認真抓好貫徹落實。



李小鵬：大家知道，我們國家的高速公路是分段建設、逐步成網的，而且實行的是以省為單位的建設體制和管理體制，所以各個省依法設立了一些省界收費站。省界收費站現在看來在運行效率、運行體驗方面帶來了一系列影響。所以國務院去年5月決定，推動取消高速公路省界收費站。我們在做好準備工作的基礎上，在去年進行了試點，去年年底取消了江蘇和山東以及四川和重慶之間的15個省界收費站。從試點結果來看，效果良好。



李小鵬：下一步，我們要貫徹落實黨中央、國務院的部署要求，2019年抓重點區域和重點省份，比如說要取消京津冀、長三角地區以及東北、西南地區的重點省份的高速公路省界收費站。2020年，我們將落實要求，基本實現取消省界收費站的目標。下一步，我們將做好各項準備工作，技術上的、管理上的、法律法規上的，完成好這個目標。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：王若舟）







