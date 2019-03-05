大陸武力對台　蘇貞昌：做好隨時應戰準備

蘇貞昌（左）與陳明通（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）“行政院長”蘇貞昌今天在“立法院”答詢時表示，中國一再宣稱不放棄武力對付台灣，所以我們要戰戰兢兢，我們不畏戰、不挑戰，但做好隨時應戰準備，而這不限於中國，是任何國家要侵略、武力對付台灣，基於保家衛國，政府有責任盡最大努力隨時做最好準備，因為只有做好戰爭準備才能得到和平。



蘇貞昌今天率領“內閣”官員到“立法院”接受總質詢，親民黨“立委”陳怡潔詢問蘇貞昌，兩岸現在已經是“準戰爭”狀態了嗎？中共武力攻台，什麼時候會開打？下個月、下半年、明年、還是後年？她想知道最近衝衝衝變成戰戰戰到底是有所本？還是根本在危言聳聽？



蘇貞昌說，是對岸在喊殺喊打，他相信中國絕大部分的人也不喜歡打仗，習近平過去都說不行霸權主義，希望習這種心理也能對台灣二千三百萬人，台灣絕不挑動任何戰爭，台灣雖小，但台灣人經營這個“國家”保住這塊土地，是要傳給往後的人民。



蘇貞昌強調，任何國家再強再大，如果想要併吞台灣，那會讓它付出代價。



陳怡潔對此說，但台灣人民沒有要和你們玉石俱焚，戰場會是在台灣，多打一天傷亡就更多，應該要用這樣態度來看這事情。



陳怡潔接著詢問陸委會主委陳明通，之前說大陸現在已經是“兵臨城下”，是怎樣的兵臨城下？陳明通說，習近平一月發表的所謂的習五條，以及一國兩制台灣方案就是兵臨城下，現在兩會在舉行，結束後要啟動民主協商，強迫我們接受一國兩制台灣方案，習五條就是統一統一再統一，這不是兵臨城下嗎？我們正在被統戰中。



陳怡潔再問，而習近平說要民主協商，那為何台灣學者或是個人不能參加？透過這樣交流發表想法不行？政府也要處罰？



陳明通強調，民主協商對中共來講是專有名詞，當年國共內戰就提出，轉換成現在政治協商會議是有一套體制的，這和一般學術交流不一樣，所以政府是反對民主協商，但不反對正常學術交流。