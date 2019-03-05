特朗普“腹背受敵”　迎來“痛苦”一周

中評社香港3月5日電／美國總統特朗普日前遭民主黨和共和黨部分成員“兩肋插刀”——美國眾議院司法委員會主席、民主黨人納德勒表示，從4日起要對特朗普是否涉嫌妨礙司法、貪腐以及濫用權力進行調查；而共和黨的4名議員被爆計劃在參議院投票中倒戈，支持民主黨取消國家緊急狀態的決議。此外，美國特別檢察官穆勒將在未來幾天向司法部長提交“通俄門”調查報告。美國有線電視新聞網（CNN）稱，穆勒的報告將是特朗普的“調查痛苦”的開始。



腹背受敵



環球時報報道，納德勒3日做客美國廣播公司（ABC）節目時表示，特朗普前私人律師科恩上周在國會的證詞“讓總統與各種犯罪產生了直接聯繫，包括就任之前和之後”。他宣布，眾議院司法委員會從4日起將向60個組織和個人收集相關文件，調查特朗普是否犯了“妨礙司法、貪腐、濫用權力”這三宗罪。這60個組織及個人包括白宮官員、司法部官員、特朗普長子小特朗普，以及特朗普集團的首席財務官魏塞爾貝格。納德勒認為，特朗普很明顯妨礙了司法公正，因為他稱穆勒的“通俄門”調查為“政治迫害”，還試圖阻止對前總統國家安全事務助理弗林的調查。路透社稱，美國眾議院司法委員會的調查人員還將調查特朗普是否違反憲法的薪酬條款以權謀私。



除了政敵之外，特朗普還慘遭本黨成員背後插刀。據美國“VOX”新聞網3日報道，參議院4名共和黨議員已經表示，計劃支持民主黨“取消國家緊急狀態”的決議。共和黨在參議院只有3個席位的優勢，在民主黨成員團結一致的情況下，這4人的投誠就足以讓民主黨的決議在該機構通過。美國《國會山報》3日稱，大約還有12名共和黨籍參議員還未決定是否會反對民主黨的決議，這意味著倒戈的共和黨議員可能會更多。特朗普此前已經表示，將動用總統權力否決這一決議，但是參眾兩院通過該決議將向他釋放強烈信息。



聲言“清白”



“兩年的調查，唯一被證明的就是民主黨違法。我是一個無辜的人！”特朗普3日發表推文稱，自己在一場非法的、不應該開始的政治迫害中，被一些壞人和腐敗分子加害，而這僅僅是因為他贏得了選舉！他表示，科恩的證詞不可信，他是為了減刑而撒謊。特朗普怒斥民主黨“瘋了”，對總統的騷擾達到了史上最高水平！他還批評媒體“沒一點素養、毫無道德、太狠毒、太腐敗了！”



路透社稱，特朗普還將第二次“金特會”無果而終歸咎於科恩的聽證會，“我在越南忙國家大事，你們卻聽信一個騙子的話來調查我？這真是太低級了，為你們感到羞恥！這就是我放棄與朝鮮談判的原因……這種事情從來沒有在總統身在國外時發生過。” 他3日還表示，民主黨正在傷害美國，“參議院共和黨人必須採取勇敢的行動”。



“穆勒時間”



“現在就彈劾特朗普！”美國《大西洋月刊》3日稱，特朗普沒有遵守就職時的誓言，挑戰三權分立、法治及民權，煽動美國分裂。CNN4日稱，對特朗普的彈劾突然看起來不僅僅停留在理論可能性上。民主黨4日開啟的調查很容易變得更加嚴重。納德勒稱，特朗普妨礙司法，這是可以彈劾的罪行。文章稱，納德勒的表態加深了總統的政治和法律噩夢，開啟了眾議院民主黨與特朗普對決的新階段。



據“美國之音”報道，美國眾議院司法委員會負責啟動總統彈劾程序。納德勒表示，目前尚未決定要這樣做，表示要彈劾總統還有“很長的路要走”。納德勒稱，眾議院司法委員會和其他委員會都在等待特別檢察官穆勒的“通俄門”調查報告。該報告未來幾天將向司法部長巴爾提交。CNN稱，到目前為止，穆勒並未公布任何特朗普“通俄”或者妨礙司法的證據，但是“穆勒時間”的到來將是特朗普的“調查痛苦”的開始。