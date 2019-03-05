深港業界研灣區智慧物流

深港物流業聚會深圳，謀大灣區物流合作機遇。前排左三為鍾鴻興。 中評社香港3月5日電／擬建三地協調機制，把握機遇降本增效。



香港文匯報報道，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（簡稱《綱要》）多次提及物流發展。深圳市航空業協會、香港跨境電子商務協會和香港物流商會等6個協會近日在深圳舉行“深港物流業界合作高峰座談會”，商討在《綱要》背景下的粵港澳三地物流業的發展規劃。與會業界人士提出多項建議，包括在智慧物流方面加強合作；建立三地協調機制；實現海關單證互認和牌照互認、實現便捷通關等等，希望這些措施能提高交貨速度和物流效率，降低運營成本，幫助業界更好地把握新機遇。



香港物流商會主席鍾鴻興表示，《綱要》提出將大灣區打造成“一帶一路”建設的重要支撐，建設具有重要影響力的國際交通物流樞紐。他稱，雖然香港已經是國際物流港，但香港資源缺乏、土地空間不足，加上人手成本太高，香港要進一步發展國際物流業務，一定要與大灣區其他地區合作，其中最近的是深圳。



助建交通物流樞紐



他認為，深圳物流業發展邁向現代化，香港有多年物流管理經驗，兩者可以發揮所長，在國際倉儲、配送、現代化管理、電商等方面展開合作。由於香港和深圳的港口、機場貨運、人流吞吐量相加在全球居於領先地位，兩地的長遠深度合作，有助大灣區成為“一帶一路”的重要交通物流樞紐。



具體而言，業界相信深港可以在智慧物流方面率先合作。深圳市航空業協會秘書長聶睿姬表示，包括空運、港口、集裝箱運輸等都可以推進智慧化、信息化和大數據分析。香港一些貨站採用RFID（射頻識別技術），深圳機場也應採用華為技術進行智慧化發展，優化改進物流流程，降低成本提高效率和利潤。此外，深港兩地政府還應從大灣區融合角度出發，合作推動大灣區物流科技發展。



倡建學院培養人才



深圳市航空業協會會長朱慶峰則指出，隨智慧物流的興起和大灣區物流飛速發展，許多在深圳的物流企業和本地物流企業均感到人才緊缺。目前全國沒有一所專業的物流學院，即使是一些高校物流專業畢業的學生，也需要公司手把手培訓三個月。這導致許多銷售人員缺乏航空、海運等物流專業知識，而跨境物流涉及法律、賠償和保險，員工不明白細節的話容易誤導客戶。



因此，他深感有必要借助香港物流業多個協會的豐富經驗和人才，與深圳和其他大灣區城市合作，成立大灣區物流學院，為物流業提供人才培訓。隨智慧物流、機器人等新興科技運用於物流業，整個行業還需培養高技能操控和維修人才。



香港物流商會副主席、港企東捷運通集團董事長黃鵬對此亦十分認同，稱深圳物流業人才短缺情況一直存在，且情況日益嚴重。該公司一名能獨立運作的普通跟單文員，月薪最低要5，000至6，000元人民幣，此外還有獎金、五險一金等，仍然時常招不到人。每年公司員工流失嚴重，流失率達三成以上。他期望成立大灣區物流學院，新招的員工可以先在那裡接受培訓，這樣正式工作後上手較快，可以為公司節省成本和提高效率。物流學院也可以讓在職人士進修，成為培養未來專才的一個平台。