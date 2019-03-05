倪岳峰：中國對外貿易有長足發展

海關總署署長倪岳峰答記者問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）海關總署署長倪岳峰在5日上午部長通道上表示，2018年，中國的對外貿易有了長足發展，中國企業的競爭力、中國產品的競爭力正在由傳統的優勢向創新引領的方向轉變。對於洋垃圾，一年來，海關總署堅決貫徹落實習近平總書記的重要批示和指示精神，鍥而不舍、一以貫之地堅決打擊走私，強化對固體廢物進口的監管。



很多國外媒體提出，當前國際市場持續疲軟，中國市場也不容樂觀。對此，倪岳峰表示，2018年，中國的對外貿易有了長足發展，概括起來有這樣幾個特點。第一，進出口穩中有進。中國繼續保持貨物貿易第一大國的地位。習近平總書記親自倡議，中國成功舉辦了首屆國際進口博覽會。過去的一年，中國在國際進口市場的份額大幅度提升，一年的時間，提高了0.5個百分點，現在數額是10.7%。在出口方面，代表技術含量的機電類產品，中國的出口市場份額穩步提升，去年提升了0.7個百分點，現在是15.8%。這表明中國企業的競爭力、中國產品的競爭力正在由傳統的優勢向創新引領的方向轉變。



第二，“一帶一路”取得重大進展。習近平總書記親自提出的“一帶一路”，現在已經贏得全球的廣泛共識。過去的一年，中國和“一帶一路”沿線國家的進出口貿易總值增長速度高於全國進出口增速3.6個百分點。



第三，國際貿易的新業態蓬勃發展。比如各位記者大家都非常關心的跨境電商，中國的跨境電商進出口總值這幾年一直保持著非常高的發展速度。2017年增速80%，2018年又增長了50%。在“雙十一”這一天，需要海關清關的跨境電商商品超過2700萬票，最高峰的時候，我們一秒鐘要放行跨境電商商品1000單，這對海關監管提出了嚴峻的挑戰。我們的關員們加班加點工作，同時我們在全世界率先使用了利用人工智能技術開發出來的智能審圖技術，這使我們能保證有效監管的前提下實現快速通關。



第四，跨境貿易的營商環境大幅度改善。按照世界銀行評價，2017年底中國國際貿易營商環境排在第97位，去年通過銳意改革，我們的位次一下子提高了32位，在這裡我代表海關總署感謝中央部委的大力支持，去年在口岸需要海關驗核的證件是86個，這涉及到19個部委，大家一起銳意改革，一下子減少了40個，這樣企業在通關過程中所需要的時間更短、效率更高、成本更低。在去年政府工作報告當中對整體通關時間有明確要求，要求壓縮三分之一，各位記者朋友都記得。剛才在總理的政府工作報告當中向大家亮出了一年的成績單，也就是過去的一年，整體通關時間、貨物通關時間壓縮超過一半，圓滿完成了黨中央、國務院交給的任務。下一步，海關總署將堅決貫徹落實習近平總書記的重要批示和指示精神，強化監管，優化服務，落實政府工作報告剛剛提出的穩中提質的要求，進一步打擊走私，為大家守好國門。

