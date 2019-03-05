巴菲特智囊的投資秘訣　不要頻繁買入賣出

關於投資的建議，“原則一：選擇在魚多的地方釣魚，”芒格狡黠一笑地說，“如果有第二條建議，就是永遠不要忘記原則一。”



即使站在股神巴菲特身後，查理芒格（Charlie Munger）的光芒也未曾被掩蓋。



在風雲變幻的股市之中，這對黃金搭檔已經聯手搏殺了半個世紀之久， 並最終創立了輝煌的投資王朝，在芒格的輔佐下，巴菲特的投資公司伯克希爾締造了年均20.3%複合收益率的神話。



芒格擁有著來自世界各地的信徒，他的眾多金句也始終為投資者所津津樂道。在今年2月14日Daily Journal的年會上，芒格將目光轉向了中國市場：“當下中國的投資機會比美國好很多，我對伯克希爾在中國的投資感到非常滿意並且充滿信心。”



關於投資的建議，“原則一：選擇在魚多的地方釣魚，”芒格狡黠一笑地說，“如果有第二條建議，就是永遠不要忘記原則一。”



改變巴菲特



早年巴菲特奉行的是煙蒂投資策略—從處境糟糕、股價過低的企業買進股票，就像是“撿起別人扔掉的只剩一口的雪茄屁股”。他說：“或許煙頭很醜陋，而且軟塌塌的，但剩下的那一口煙卻是免費的。”



1961年，巴菲特與比自己年長6歲的老鄉一見如故。此時的芒格已是頗有名氣的律師，同時正在試水投資市場。1975年，芒格正式接過了巴菲特伸出的橄欖枝。對於巴菲特來說，芒格的加入會給急於求變的伯克希爾帶來全新理念。



巴菲特曾在致股東信中寫道：“我發現自己……投資了一樁糟糕的生意，而且我對它所知甚少。”他將這種感覺形容成“像一只在追汽車的狗”。這個困惑在芒格身上得到了答案，“忘掉你之前的那一套吧，”他對巴菲特說，“應該反過來用普通的價格收購很棒的公司。”



此後多年來，伯克希爾均秉承著這樣的思路，兩人在對待資本遊戲的態度上也是出奇地默契：“我們希望投資的股票能夠持有一輩子，大部分時候，我們都在考慮買入股票。”



在芒格的建議下，伯克希爾從20世紀80年代開始買入可口可樂的股票。不同於此前的“撿煙蒂”，彼時的可口可樂已從消費板塊中崛起，而巴菲特前後三次對其重倉，至今仍然保持持有—這不僅是兩人一生最愛的飲料，同樣也是他們最為成功的投資案例。



芒格改變股神投資理念的另一經典之作在2008年，打破了後者“不碰科技公司”的原則。“不投資比亞迪，你將會錯過一個比爾·蓋茨。”彼時激動不已的芒格曾三次力勸巴菲特，並最終將其說服，該年末，伯克希爾以每股2.3美元收購了比亞迪10%的股權，6年後漲幅近9倍。



而今，在每年一度的公司股東大會上，當巴菲特回答完投資者的問題後，都會轉向芒格：“查理，你怎麼看？”滿頭銀發的芒格則總會面無表情地答道：“我沒什麼要補充的。”



耐心等待牛市到來



和巴菲特一樣，芒格提倡被動投資，願意耐心等待牛市的到來，而非頻繁地買入賣出。對於主動鼓勵型投資，他始終視之為毒品一般危險。



“如果把投資當作在賭場賭錢，以賭博的方式投資就不會做得很好。”芒格說，“這種在賭場的人和我的投資風格就不一樣，他們不如有耐心的投資者成績好。”



兩人經典的投資案例，平均持有則均在十年以上。



有媒體把這兩位攪動資本的老人形容為：“一邊喝著可樂嚼著花生糖，一邊就把錢給掙了。”



當然，在過去的一年裡，世界經濟也令伯克希爾折戟，主要受旗下卡夫亨氏的影響，2018年全年，公司無形資產已減30.2億美元。近日，巴菲特也向CNBC稱，去年第四季度公司曾接近完成一項超級收購，但由於私募基金的杠杆攪局而最終流產。



不過，截至2018年年底，伯克希爾仍持有1120億美元美國國債和其他現金等價物，連續六個季度超過1000億美元，下一步，兩位資本巨頭如何撬動市場，仍然備受關注。



“目前，在印度等新興市場國家，似乎有許多我的忠實擁躉，我感謝我所擁有的。”在接受媒體採訪時，這位95歲的老人無不得意。用耐心持有替代短期套利以及重倉優質股，“大道至簡”這個詞仿佛在芒格的身上體現得淋漓盡致。（來源：時代周報）