以總理：將與俄聯合推動外國軍隊撤離敘利亞

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月5日電／以色列總理本雅明·內塔尼亞胡3日告訴內閣成員，以方將與俄方合作，確保所有外國軍隊撤離敘利亞。



內塔尼亞胡說，他2月底訪問俄羅斯期間與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京達成共識，即所有外國武裝力量應撤離敘利亞。“我們同意設立聯合任務部隊，以達成這一目標。”



內塔尼亞胡沒有提及兩國聯合推動外國軍隊撤離的更多細節。俄方暫時沒有回應他的說法。



普京2月28日說，徹底消滅盤踞在敘利亞的恐怖主義組織後將組建由敘利亞政府、反對派等所有相關方參加的敘利亞問題工作組，組建前提是所有外國軍隊撤離敘利亞、全面恢復敘利亞國家主權並確保領土完整。



俄羅斯在敘利亞駐有軍隊。俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫在科威特通訊社3日播發的專訪中說，敘利亞政府獲得俄方的空中軍事支持並投入行動，使國內局勢明顯趨穩，但現在斷言敘利亞面臨的“恐怖主義威脅消失”為時尚早。



美國總統唐納德·特朗普去年12月宣布在敘利亞擊敗極端主義組織“伊斯蘭國”，準備撤走駐敘美軍。



以色列方面長期指認伊朗軍事力量在敘利亞活動，多次以打擊伊朗軍事設施為由空襲敘利亞，要求伊朗軍事力量全部撤出敘利亞。



內塔尼亞胡3日說，他“明確”告知俄方，以方將繼續空襲敘利亞境內目標。



（來源：新華網）