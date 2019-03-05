如何降費提速？苗圩答記者問

工信部部長苗圩回答記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）工業和信息化部部長苗圩就“降費提速”問題進一步釋出信息，他表示，2019年將在去年的基礎上，無論是提速也好，無論是降費也好，更能滿足人民群眾對我們提出的日益增長的消費需求。



苗圩表示，首先從提速這方面，近幾年我們按照黨中央、國務院的部署，做了一些工作，取得了一些成效。我公布一下結果，到去年年底，百兆光纖入戶比例占到整個入戶比例的七成以上，現在基本上普及了百兆光纖入戶。第二，無線寬帶用戶，到今年2月底，手機客戶有15.6億，大大超過我們人口的數量，如果再刨去老人、嬰幼兒不用手機的話，很多人現在是一人兩部手機。在降費方面，我們連續幾年在降低移動流量的通訊費，取消漫游費，這些方面都取得了很好的成效。



他指出，現在有一個很有意思的現象，前幾年用手機打電話已經代替了固定電話的使用。去年開始，隨著降費提速的出現，現在很多用戶已經不再用WIFI這種形式上網，直接拿著手機號上網，這個費用不一定比家裡的固定WIFI費用更貴，這是一個趨勢。當然，人民群眾對我們提速降費還有進一步的需求。今天政府工作報告當中也提出了今年進一步提速降費的行動。



“首先，我們要開展千兆光纖入戶的試點示範，使過去70%的百兆光纖能夠有一部分轉到千兆入戶。第二，進一步降低移動流量的通訊費用，單價在去年降低了63%的基礎上，今年再下降20%以上。第三，降低中小企業專線資費15%以上。第四，我們還要在年底之前實現所有手機用戶自由攜號轉網，你對一家公司不滿意了，帶著你的號選擇另外一家為你提供服務。這些措施實施以後，我相信會在去年的基礎上，無論是提速也好，無論是降費也好，更能滿足人民群眾對我們提出的日益增長的消費需求，我們也會以我們的工作成效回報給廣大用戶。”



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：王若舟）



















