張茅談商事制度改革：促營商環境改善

国家市场监督管理总局局长张茅回答記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）國家市場監督管理總局局長張茅在5日上午回答記者提問時表示，去年國家市場監管總局在機構改革重新組建過程當中，同時繼續大力推進商事制度改革。最突出的內容就是在企業的准入方面。大量新企業的產生，對於推動我們穩就業、促稅收、新舊動能轉換起到了積極的作用，也使得世行評價我國的營商環境有了較大幅度的增長。



以下為問答實錄：



中央廣播電視總台央廣記者：局長您好，市場監管總局自從組建以來，國家的商事制度改革明顯加快，現在的營商環境有了很大的改善。去年以來，我們國家商事制度改革在哪些方面取得突破和成效，今年在完善市場准入、競爭和消費的領域會不會有重大的舉措推出？



國家市場監督管理總局局長張茅：謝謝你的問題。剛才總理的政府工作報告重點也講到了“放管服”改革和商事制度改革。去年國家市場監管總局在機構改革重新組建過程當中，同時繼續大力推進商事制度改革。最突出的內容就是在企業的准入方面，我們把企業准入的環節從7個變成4個，大大方便了企業的准入。去年我國新增市場主體2100萬，增長11%。商事制度改革以來，連續五年增長幅度在兩位數以上，全國的市場主體達到了1.1億戶。去年每天新增企業1.84萬戶，其中80%是服務業，特別是科研企業、互聯網企業等等新業態，90%以上都是民營企業。大量新企業的產生，對於推動我們穩就業、促稅收、新舊動能轉換起到了積極的作用，也使得世行評價我國的營商環境有了較大幅度的增長。去年在營商環境的“第一項”——市場准入方面，我們國家進入全球第28位，一年提高了65位，這是商事制度改革以來提高幅度最大的一年。



第二個方面，我們在產品的准入方面，產品准入的許可由38類降到了24類，許可時間由60天降到9天，使得我們的產品能夠較快進入市場。



第三個方面，我們在食品、藥品、醫療器械的審批方面，也簡化了程序，在保證安全的前提下，提高了效率。同時，我們的商標審查周期，按照《商標法》規定，法定審查周期是9個月，2017年壓縮到7個月，去年進一步壓縮到6個月，對於企業的知識產權保護起到了重要作用。



今年在政府工作報告當中，李克強總理又對我們提出了要求，繼續拓展商事制度改革的成果，主要是要大規模推進“證照分離”，要解決“准入不准營”的問題，就是拿到證照以後，還有不少行政審批。去年推進了106項行政審批的改革，改革分為四種形式，第一類是取消，第二類是備案，第三類是承諾，第四類是優化服務，提高審批效率。



今年我們要把全部的行政審批546項推行到12個自貿區，這樣就能夠進一步減少政府對於微觀經濟的干預，更好地使企業在市場當中進行公平競爭。同時，在商事制度改革當中，我們還推進了“兩隨機一公開”的企業新型監管制度，今年要實行國務院16個部門的聯合“兩隨機一公開”檢查，這既有利促進企業自律，同時也大大減輕企業負擔。我們會按照政府工作的要求，今年在商事制度改革方面再進一步拓展成果，更好地為企業創立一個公平競爭的良好環境。謝謝大家。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：薛寧婧）



