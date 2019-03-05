韓長賦：吃飯是永恒的真理

農業部部長韓長賦答記者問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）農業農村部部長韓長賦在部長通道上回應記者提問時指出，



以下為問答實錄：



農視網記者：部長，您好。去年糧食產量是13158億斤，但我們注意到比2017年有所減量。請問您如何看待這種減產？下一步，農業農村部如何保障國家糧食安全？



農業農村部部長韓長賦：看來糧食是永恒的話題。因為吃飯是永恒的真理。中國有近14億人，人人要吃飯，天天要吃飯。所以習近平總書記強調，保障國家糧食安全這根弦任何時候都不能放鬆。



你剛才講到，去年我們國家的糧食產量有所下降，實際上降得不多，減少了74億斤，相對於糧食總產量，比例大概占0.6%，不到1%，而且主要是我們推進農業供給側結構性改革主動調減的結果。比如我們對“鐮刀彎”地區的玉米就做了減法，因為它不是優勢區，增加了大豆、馬鈴薯還有優質飼草料的生產，實際上我們的有效供給是增加的，我們國家糧食已經連續四年穩定在1.3萬斤以上的水平，沒有出現大起大落。



政府工作報告提出今年要穩定糧食產量，我理解就是要防止出現經濟下行和物價上漲“雙碰頭”，今年糧食生產要做到“三個穩”：穩定產量，穩產量就要穩面積，就要穩政策，這是一個總體的考慮。春耕馬上要開始了，我可以告訴大家一個明確信息，中央支持糧食生產的政策會始終一貫，今年還要對玉米和大豆的生產者給予生產者補貼，水稻最低收購價保持穩定。我們相信經過努力今年會有一個好收成。



從中長期來看，保障國家糧食安全，我以為要做到三個“兩”，一個是＂兩藏＂，就是要實施藏糧於地戰略，要確保守住18億畝耕地紅線，在這個基礎上建設高標準農田，今年要新增8000萬畝以上，同時推進種業創新和技術集成，使糧食生產有科技支撐。



第二是＂兩區＂，要在全國劃好和建好糧食生產功能和重要農產品生產的保護區。我們匡算，“兩區”建好以後，可以基本保障我們小麥和水稻兩大口糧的安全。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：毛成勛）













