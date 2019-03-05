人大開幕會　總理髮放民生大禮包

李克強作《政府工作報告》（中評社 徐夢溪攝） 十三屆全國人大二次會議現場（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）5日（星期二）上午9時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李克強作政府工作報告。李克強指出，要加快發展社會事業，更好保障和改善民生。



他表示，今年財政收支平衡壓力加大，但基本民生投入確保只增不減。支持社會力量增加非基本公共服務供給，滿足群眾多層次、多樣化需求。



發展更加公平更有質量的教育。李克強指出，推進城鄉義務教育一體化發展，加快改善鄉村學校辦學條件，抓緊解決城鎮學校“大班額”問題，保障進城務工人員隨遷子女教育，發展“互聯網＋教育”，促進優質資源共享。多渠道擴大學前教育供給，無論是公辦還是民辦幼兒園，只要符合安全標準、收費合理、家長放心，政府都要支持。推進高中階段教育普及，辦好民族教育、特殊教育、繼續教育。持續抓好義務教育教師工資待遇落實。推進一流大學和一流學科建設。今年財力雖然很緊張，國家財政性教育經費占國內生產總值比例繼續保持在4%以上，中央財政教育支出安排超過1萬億元。我們要切實把寶貴的資金用好，努力辦好人民滿意的教育，托起明天的希望。



保障基本醫療衛生服務。李克強認為，繼續提高城鄉居民基本醫保和大病保險保障水平，居民醫保人均財政補助標準增加30元，一半用於大病保險。降低並統一大病保險起付線，報銷比例由50%提高到60%，進一步減輕大病患者、困難群眾醫療負擔。加強重大疾病防治。我國受癌症困擾的家庭以千萬計，要實施癌症防治行動，推進預防篩查、早診早治和科研攻關，著力緩解民生的痛點。做好常見慢性病防治，把高血壓、糖尿病等門診用藥納入醫保報銷。抓緊落實和完善跨省異地就醫直接結算政策，盡快使異地就醫患者在所有定點醫院能持卡看病、即時結算，切實便利流動人口和隨遷老人。深化公立醫院綜合改革。促進社會辦醫。加快建立遠程醫療服務體系，加強基層醫護人員培養，提升分級診療和家庭醫生簽約服務質量。堅持預防為主，將新增基本公共衛生服務財政補助經費全部用於村和社區，務必讓基層群眾受益。加強婦幼保健服務。支持中醫藥事業傳承創新發展。藥品疫苗攸關生命安全，必須強化全程監管，對違法者要嚴懲不貸，對失職瀆職者要嚴肅查辦，堅決守住人民群眾生命健康的防線。



完善社會保障制度和政策。李克強指出，推進多層次養老保障體系建設。繼續提高退休人員基本養老金。落實退役軍人待遇保障，完善退役士兵基本養老、基本醫療保險接續政策。適當提高城鄉低保、專項救助等標準，加強困境兒童保障。加大城鎮困難職工脫困力度。提升殘疾預防和康復服務水平。我們要盡力為群眾救急解困、雪中送炭，基本民生的底線要堅決兜牢。



豐富人民群眾精神文化生活。李克強表示，培育和踐行社會主義核心價值觀，廣泛開展群眾性精神文明創建活動，大力弘揚奮鬥精神、科學精神、勞模精神、工匠精神，匯聚起向上向善的強大力量。加快構建中國特色哲學社會科學。加強互聯網內容建設。繁榮文藝創作，發展新聞出版、廣播影視和檔案等事業。加強文物保護利用和非物質文化遺產傳承。推動文化事業和文化產業改革發展，提升基層公共文化服務能力。深化中外人文交流。廣泛開展全民健身活動。扎實做好2020年奧運會、殘奧會備戰工作，精心籌辦北京冬奧會、冬殘奧會，辦好第七屆世界軍人運動會。人民群眾身心健康，社會就充滿活力，國家就繁榮興旺。



加強和創新社會治理。李克強指出，推動社會治理重心向基層下移，推廣促進社會和諧的“楓橋經驗”，構建城鄉社區治理新格局。引導支持社會組織、人道救助、志願服務和慈善事業健康發展。健全社會信用體系。保障婦女、兒童、老人、殘疾人合法權益。改進信訪工作，及時解決群眾合理訴求。健全國家應急體系，提高防災減災救災能力。加強安全生產，防範遏制重特大事故。做好地震、氣象、水文、地質、測繪等工作。深化普法宣傳教育。加強國家安全能力建設。完善立體化社會治安防控體系，深入推進掃黑除惡專項鬥爭，依法懲治盜搶騙黃賭毒等違法犯罪活動，打擊非法集資、傳銷等經濟犯罪，整治侵犯公民個人信息等突出問題，堅決守護好人民群眾的平安生活。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：薛寧婧）





