劉結一答中評：制度不同不是統一障礙

國台辦主任劉結一回答記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）國台辦主任劉結一3月5日上午在十三屆全國人大二次會議開幕會結束後在部長通道上回應中評社記者的提問表示，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。儘管當前兩岸關係形勢依然嚴峻複雜，儘管我們前進的道路不會一帆風順，但大道之行、民心所向，勢不可當。



中評社記者問道，2019年的台海局勢更加嚴峻複雜，對台工作挑戰加大。在此情勢下，國台辦今年將如何貫徹落實習近平總書記1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上的講話精神，處理好兩岸關係、推進對台工作？



他指出，實現祖國完全統一，是我們矢志不渝的歷史使命，是不可抗拒的歷史潮流。幾十年來，在兩岸同胞共同努力下，兩岸關係取得了歷史性的成就，發生了歷史性的變化。在中華民族偉大復興展現光明前景的今天，兩岸交流合作越來越廣泛，同胞交往越來越密切，同胞親情越來越深厚，相互心靈越來越契合，全體中華兒女攜手實現民族復興中國夢的力量越來越強勁，兩岸關係走近、走實、走順、走好，祖國走向統一的大勢越來越清晰。廣大台灣同胞對“兩岸關係好、台灣才會好”的認識更加深入，我們推動祖國和平統一進程、造福兩岸同胞的能力越來越強大。儘管當前兩岸關係形勢依然嚴峻複雜，儘管我們前進的道路不會一帆風順，但大道之行、民心所向，勢不可當。我們始終牢牢把握兩岸關係的主導權，主動權，兩岸關係必將克難前行，朝著祖國統一的方向邁進。



劉結一表示，我們將繼續堅持“和平統一、一國兩制”的方針。這是實現祖國完全統一的最佳方式，體現了對廣大台灣同胞的照顧、關愛和體諒。一國是歷史定論，台灣是中國的一部分，兩岸同屬一個中國的事實從未改變，也不會改變，中國的主權和領土完整從未分割，也不容分割。兩岸必須統一，也必然統一。兩制是為了照顧台灣的現實情況，為了保障台灣同胞的利益福祉。在和平統一以後，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的生活方式、社會制度會得到充分的尊重，私人財產、宗教信仰、合法權益會得到充分的保障。台灣同胞的心情會更舒暢，日子會更安寧，生活會更殷實，天地會更廣闊，腰杆會更直，底氣會更足。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口，我們願與廣大台灣同胞共同作出努力，在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同基礎上，與台灣各政黨、各界別代表人士開展民主協商，廣泛深入探討兩岸關係和民族未來，為兩岸關係和平發展作出制度性安排，推動兩岸走向和平統一的進程。

