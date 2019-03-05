藍委籲別對韓大陸行放冷箭　陳明通：不會啦

陸委會主委陳明通。（中評社 黃筱筠攝） 陸委會主委陳明通接受藍委黃昭順的質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”黃昭順今日上午在“立法院”質詢提到，高雄市長韓國瑜月底將到港、澳、廈門等地訪問，希望陸委會不要到處放冷箭。陸委會主委陳明通答覆說，不會啦！之前充分溝通是很好戰略協同，包括首發團、到香港等，我們會一路協助韓市長，之後韓市長從小三通回來，金門也有人在那裡，“我們會迎接辛苦的韓市長去賣台灣的農產品回來”，韓市長請我們放心，我們也非常放心。



黃昭順在總質詢提到，為什麼“韓流”到今天還是讓人民跟著走？因為韓國瑜選舉就講到九二共識，你們不說也沒關係。之前韓到新加坡、馬來西亞等訪問，“農委會”到處放冷箭，你會不會像“農委會主委”這樣？



陳明通表示，韓市長訪陸之前的首發團是副市長葉匡時過去，葉副市長回來跟他通過電話，“韓市長要去，我說非常放心”。



黃昭順也說，韓國瑜得票是最新民意，這一次過程會不會像上次“農委會主委”挑骨頭？陳明通表示，不會啦！之前充分溝通是很好戰略協同，我們會迎接辛苦的韓市長去賣台灣的農產品回來。



黃昭順也問到蔡英文這兩天拋出安保對話，是否被日本打臉？“國安會議”陸委會會參加嗎？陳明通表示，不同層級會參加。



黃追問，曾經討論過嗎？陳明通表示，蔡英文是站在一個高度，不是從台灣來看世界，安全議題不是只有台灣問題，是區域議題，因此提出安保對話是要確保亞太地區穩定。



黃昭順又問，你們事前知道這個專訪？陳明通表示，蔡英文提到這個議題，主要是三個面相，首先是戰略地位高度；第二是，半導體產業在亞洲領先、世界領先；第三是台灣民主自由價值。蔡英文出台灣為什麼重要。



黃昭順則接話說，台灣為什麼重要全世界都知道，尤其“中華民國”2300萬人都知道，但是不能接受你們每天這樣恐嚇大家。