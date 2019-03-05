跳蚤市場尋寶，華人找到休閑新去處

中評社北京3月5日電／美國僑報網刊文稱，每月第一個星期日舉行的帕沙迪納城市學院跳蚤市場（PCC Flea Market），以售賣古董飾品、家具、衣物等在南加州聞名，越來越多的華人新移民愛上這個充滿西洋舊物風情的市場，把它作為周末休閑必去的地方。



文章摘編如下：



在每月的第一個星期日，位於洛杉磯縣東區的帕沙迪納城市學院的幾個停車場都熱鬧非凡。來這裡的人並非學生，而是希望從舊物中淘寶的居民和遊客。



在帕沙迪納城市學院跳蚤市場裡面，最常見的有首飾、杯具餐具、黑膠唱片和衣鞋等，而古舊玩具、軍用品、家具、瓷器水壺等也隨處可尋。由於攤位主們往往擺放隨意，這讓想要從中尋寶的人必須耐著性子仔細觀察，才能從中找到心頭所好。



舊物市場上華人的身影並不罕見，修車師傅馬先生自稱是這個市場的常客。他在3日上午收獲了3個日本南部生鐵壺，每個花了他80美元。儘管3個鐵壺銹跡斑斑，但馬先生從鐵壺底部找到了已經模糊的文字，確定這是真品，認為淘到寶貝。



馬先生在市場上遇到同是愛好舊物的友人，兩人馬上互相交流經驗，鑒賞這3個剛剛淘到的鐵壺。



馬先生的友人在舊物市場上也以10美元左右的價格淘到幾幅畫作，不過他認為在這裡想用幾元淘到罕見的寶物，那和天上掉下來塊黃金砸到腦袋的幾率差不多。他坦誠自己經常買的是一些留聲機、照相機之類的古舊物品，多數是淘心頭所好而不貴價之寶。