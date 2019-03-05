海南2030年起全面禁售燃油汽車

圖片來源：網絡 中評社北京3月5日電／海南省政府3月5日上午在海口召開新聞發布會，正式對外發布《海南省清潔能源汽車發展規劃》（以下簡稱《規劃》），這標誌著海南成為全國首個提出所有細分領域車輛清潔能源化目標和路線圖的地區，也是率先提出2030年“禁售燃油車”時間表的省份。



《規劃》旨在貫徹落實習近平總書記“4·13”重要講話和中央12號文件精神，在全省加快推廣應用新能源汽車和節能環保汽車，並通過清潔能源汽車推廣，有效減少海南機動車污染物排放，推動形成綠色生產生活方式，並帶動相關產業發展。



省工業和信息化廳廳長王靜說，《規劃》圍繞2030年實現“綠色智慧出行新海南”的總體發展目標，提出了2020年、2025年、2030年三個階段性目標。同時，全面分析研判海南省清潔能源汽車發展面臨的形勢，並以問題為導向，提出了六方面重點任務和七項保障措施，加強《規劃》實施的科學性和可操作性。



其中，公共服務領域力爭2020年實現清潔能源化；社會運營領域力爭2025年實現清潔能源化；私人領域車輛以增量嚴控、存量引導更替為主線，力爭2030年全省汽車清潔能源化達到國際標杆水平。具體如下：



公共服務領域的公務車、公交車、巡游出租車等領域自規劃發布之日起，新增和更換車輛100%使用新能源汽車或清潔能源汽車，充分發揮示範帶頭作用。



社會運營領域的輕型物流車（含郵政及城市物流配送）、分時租賃車自規劃發布之日起，新增和更換車輛100%使用新能源汽車，城市環衛、旅遊客運、城鄉班線等領域根據目前的車輛清潔能源化比例及相關車型技術成熟度等情況，合理制定了更新比例，上述領域車輛在2025年前後全面實現清潔能源化。



私人使用領域通過實施嚴格的小客車總量調控，約束和引導並舉，推進增量和存量汽車雙向清潔能源化，到2030年全島私人領域新增和更換新能源汽車占比100%。