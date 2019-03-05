在英中國留學生疑涉洗錢被凍結銀行賬戶

英鎊 圖片來源網絡 中評社北京3月5日電／據英國《華聞周刊》報道，95個英國銀行賬戶因為涉嫌洗錢而被凍結，據英媒報道，其中大部分是中國留學生的賬戶。英中律師協會會長朱小久呼籲中國學生，被凍結賬戶之後，一定要站出來，配合警方的調查。洗錢是刑事罪，刑事犯罪記錄會影響你在英國的學習、工作和生活，所以一定要重視。



據悉，此次涉及被凍結的銀行賬戶全部是巴克萊銀行的賬戶，賬戶所有者幾乎全部是在英國大學就讀的中國留學生，預計有360萬鎊被凍結。但有關機構表示，通過這些賬戶進出的金額遠遠超過這一數字。



英中律師協會會長朱小久表示，她在2月28日作為代理律師出庭，同一天，英國共有10個法庭同時審理這批有洗錢嫌疑的賬戶。



95個賬戶中，目前她僅知道她所代理的這五名學生的信息。她表示，這95個賬戶的名單是保密的。在2月28日，她看到在其中三個法庭（她本人在倫敦出席兩個法庭，她助手在英國南部出席一個法庭）應訊出庭名單中全是中國人，共有幾十人。



據她所知，這些學生在賬戶被凍結之後，有的學生或因學業繁重，有的學生或因被凍結的賬戶裡錢少，只有1000多鎊，對被凍結一事置之不理，也不打算尋求外界的幫助。



朱小久認為這是十分危險的，“錢被沒收是小事，如果法庭最終認定這些學生洗錢，不僅損害在英華人的形象，而且未來其他銀行也會紛紛效仿，以中國學生為對象進行洗錢調查。”



朱小久說，據她所知，有些被凍結賬戶的中國學生由於畢業，已經回到國內或者到其他國家繼續學業。她希望這些學生一旦通過銀行發來的電子郵件，或者從同學或學校得知自己需要出庭應訊，千萬不要置之不理。如果不回英國配合警方的調查，相當於默認自己的“罪行”，很有可能被判定為洗錢罪。