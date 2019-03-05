駐紐約總領館提醒中國公民機場搭車謹防黑車

中評社北京3月5日電／據中國駐紐約總領館消息，近日，一位來紐約旅遊的中國遊客王先生在紐約肯尼迪機場遭遇了一場搭乘黑車的驚險之旅，王先生在總領館協助下第一時間向當地警方報案。



王先生在機場到達大廳遇當地司機搭訕，對方聲稱提供出租車服務。王先生不熟悉紐約情況，沒有多想便跟著上了黑車。半路上，司機要求王先生先行支付車費，並利用數鈔票“偷梁換柱”的手法，假稱數目不對而多次將王先生拿出的百元大鈔掉包。到達目的地後，司機又以各種理由要求王先生加錢，否則不讓其下車。據王先生事後清點，整個打車經歷稀裡糊塗的總共支付了近1000美元。隨後，王先生在總領館協助下第一時間向當地警方報案。



此前總領館也接到過幾起類似案件報告，均因當事人在紐約有關機場未乘坐正規出租車，誤上黑車而導致財產損失。事實上，紐約出租車外觀為黃色（少部分為綠色，該顔色出租車營運區域有限定，不能到機場載客），車身有“NYC TAXI”明顯標識，十分容易識別。黑車因為沒有營運許可和相關保險，乘坐安全風險高，如遇麻煩糾紛，乘客往往很難維權。



在此，駐紐約總領館鄭重提醒，在紐約搭乘出租車特別是在機場打“的”務必乘坐正規出租車，切勿為圖方便或一時大意誤乘“黑車”，給自身帶來安全風險和經濟損失，為旅行添堵！



紐約打的小貼士



1、在紐約打的，有招手即停的普通出租車、電話預約的電召車、打車軟件預約的網約車三種方式。建議初到紐約、不熟悉當地情況的遊客盡量搭乘普通出租車或請酒店前台代為叫車。



2、紐約各機場抵達大廳均有出租車站點提示牌，請按提示前往指定地點打車或到服務台咨詢。