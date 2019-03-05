去年煤礦監管監察查處90.9萬條事故隱患

中評社北京3月5日電／據國家煤礦安監局官網消息，日前，國家煤礦安監局通報了2018年全國煤礦安全監管監察執法情況。



通報指出，2018年，各級煤礦安全監管監察部門嚴格執行執法計劃，扎實開展“依法打擊和重點整治煤礦煤礦安全生產違法違規行為專項行動”和“一通三防”、水害防治、提升運輸、安全培訓、超能力生產等專項監察，累計檢查煤礦15.9萬礦次，查處事故隱患90.9萬條，其中：重大隱患1559條。實施行政處罰15360次。行政罰款15.53億元。從執法計劃執行情況、查處隱患情況以及行政處罰情況看，監管監察執法檢查更加聚焦控大風險、查大系統、查大隱患，執法檢查更規範、執法處罰更嚴格。



據了解，各級煤礦安全監管監察部門緊緊圍繞防範遏制煤礦重特大事故目標，抓住要害，嚴格執法，綜合運用多種執法手段，持續加大執法力度，嚴把煤礦安全生產關，堅決叫停了一大批不安全的煤礦和采掘頭面。2018年累計責令1711處礦井停產整頓、 8627個采掘工作面停止作業、8334台（套）設備停止運行或使用，責令從危險區域撤出作業人員1499次，暫扣830處煤礦安全生產許可證，提請關閉煤礦169處。執法手段運用更加充分，法措施更加精准，形成了有力的震懾效果。



通報指出，各級煤礦安全監管監察部門通過開展責任監察、問責約談、納入聯合懲戒和“黑名單”等手段，倒逼企業主體責任落實。2018年共約談煤礦企業1354次、煤礦企業管理人員5586人次、中介機構59次；通過執法推動煤礦企業開展內部責任追究實施黨政紀處理問責1266人次、調整“五職礦長”1055人次、解聘261人次，罰款23686人次、9629.8萬元；納入聯合懲戒對象煤礦企業102家、納入安全生產不良記錄“黑名單”管理煤礦企業66家，曝光重大隱患或嚴重違法違規行為985起。



據了解，通過不斷強化安全風險管控和重大災害防治、加大事前追責問責、嚴懲違法違規行為、大力推進執法規範化和信息化建設，煤礦安全監管監察執法效能持續提升，煤礦企業安全主體責任進一步落實，安全保障能力不斷提升，全國煤礦安全生產形勢持續穩定好轉。2018年全國煤礦實現事故總量、較大事故、重特大事故和百萬噸死亡率“四個下降”，其中煤礦百萬噸死亡率0.093，首次降至0.1以下，達到世界產煤中等發達國家水平。煤礦安全生產創歷史最好水平。



（來源：新京報）