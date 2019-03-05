新華社：美韓停止軍演釋放積極信號

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月5日電／美國國防部2日宣布，美國與韓國將停止計劃於春季舉行的大型聯合軍演，以支持通過外交努力達到朝鮮半島無核化的目標。



分析人士認為，雖然目前朝鮮對此暫無官方表態，但從朝方一貫立場來看，美韓此舉應能獲得朝方歡迎。在當前半島無核化談判尚未取得突破，特別是2月底朝美領導人第二次會晤未能達成協議的背景下，美韓這一舉動對半島和平進程具有積極意義。



五角大樓在2日晚發布的聲明中說，美韓決定終止定於春季舉行的“關鍵決斷”和“禿鷲”系列聯合軍演，該決定反映出雙方有意願緩和朝鮮半島緊張局勢，支持通過外交努力達到半島無核化的目標。



不過美國總統特朗普對此的說法略有不同。特朗普3日在推特上稱停止軍演是為了“節約數億美元不能報銷的開支”，強調這是他當總統之前就長期持有的立場。但他同時也表示“這個時候和朝鮮緩和緊張關係是好事”。



分析人士認為，特朗普在就停止軍演的目的發表評論時把“節省開支”放在“和朝鮮緩和緊張關係”之前，或許是出於國內選舉政治的考慮，不過無論他本人動機如何，從朝方一貫立場看，美韓停止軍演都有利於半島和平進程。



朝鮮過去一直反對美韓舉行聯合軍演，並多次提出抗議，認為這是“侵略戰爭、核戰爭演習”。去年，在多方共同努力下，半島局勢出現重大轉機，朝韓領導人三次會晤，朝美領導人實現首次會晤，半島問題重回政治解決軌道。在半島局勢出現向好局面之時，軍演等軍事行動無疑會產生負面影響，不利於半島安全穩定。



去年6月朝美領導人首次會晤後，美國叫停了原計劃於同年8月與韓國舉行的“乙支自由衛士”年度聯合軍演。有分析指出，這在一定程度上降低了對峙，對緩和半島緊張局勢起到了積極作用。



對於此次美韓叫停春季大規模聯合軍演，彭博社認為，此舉滿足了朝鮮長期以來的願望。美國公共廣播公司（PBS）也報道說，此舉是給朝鮮遞去的“橄欖枝”。





美韓此次叫停軍演是在朝美領導人第二次會晤之後。朝鮮最高領導人金正恩與美國總統特朗普2月27日至28日在越南河內舉行會晤，但雙方未達成任何協議，令國際社會對朝美無核化談判前景產生憂慮。



分析人士認為，美國在這一背景下叫停美韓聯合軍演，一定程度上展示了美國希望繼續在朝鮮半島推動無核化進程的意願，無疑將為未來朝美繼續展開無核化談判起到積極的推動作用。



實際上，河內會晤之後，朝美雙方都對未來繼續對話表達了積極意願。



朝中社3月1日報道說，朝美領導人認為，在河內舉行的第二次會晤是進一步增進相互尊重和信賴、推動兩國關係邁入新階段的重要契機。為實現朝鮮半島無核化和朝美關係劃時代發展，今後也將繼續緊密聯繫，並為解決河內會晤中討論的問題繼續進行建設性對話。



朝鮮最近兩年來對國家發展戰略進行了重大調整，從“先軍政治”到全力開展經濟建設，從計劃經濟到出現市場經濟端倪，已經取得了可喜成果。從朝鮮積極拓展對外交往、密集展開元首外交來看，朝鮮希望營造一個和平與安全的周邊環境，以貫徹落實一心一意謀發展的“新戰略路線”。



美國國務卿蓬佩奧3月1日在菲律賓訪問時也說，美國“迫切希望重回談判桌”，繼續與朝鮮就無核化問題展開對話，以最終確保朝鮮和平穩定，改善朝鮮人民的生活福祉並實現無核化。



分析人士指出，朝鮮半島形勢過去幾十年的發展變化和曲折經歷說明，堅持對話協商才是唯一出路。從目前朝美雙方的表現看，人們有理由對雙方繼續保持對話抱有信心，對半島未來前景抱有期待。



（來源：新華網）