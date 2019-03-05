QQ將在下一版本允許注銷賬號　預計下周發布

圖片來源：網絡 中評社北京3月5日電／3月5日消息，針對QQ允許銷號一事，騰訊方面回應稱，QQ號碼注銷功能將會在QQ7.9.9及以上版本實現，屆時可通過點擊頭像－設置－賬號－設備安全進入“注銷QQ賬號”頁面，滿足頁面所描述的注銷條件，即可申請注銷。請留意後續軟件版本更新提示。該功能預計是下周發布，還需留意頁面的詳細說明。



3月4日，不少用戶稱，在騰訊客服微信公眾號中回復“QQ軟件注銷”，可以得到關於QQ號注銷的消息。應用寶顯示，當前手機QQ的安卓版本為7.9.8，更新時間為2019年1月30日。騰訊方面稱，該功能預計是下周發布，還需留意頁面的詳細說明。



去年3月20日，QQ曾經灰度測試允許用戶注銷賬號。兩天後，這一功能又下線了。當時，騰訊方面稱，這是QQ團隊對賬號注銷功能的灰度測試。為了給用戶更好的使用體驗，暫時下線了該功能，將在進一步優化體驗後，再次上線。



需要注意的是，QQ賬號一經注銷，裡面的所有資料都會被清空：Q點、Q幣、財付通餘額、理財產品和其他虛擬財產，還有QQ好友、QQ空間等。



根據工信部頒布的《電信和互聯網用戶個人信息保護規定》， “電信業務經營者、互聯網信息服務提供者在用戶終止使用電信服務或者互聯網信息服務後，應當停止對用戶個人信息的收集和使用，並為用戶提供注銷號碼或賬號的服務。”



實際上，微博、淘寶、支付寶、微信等都已經提供注銷賬號功能。不過，QQ自推出以來，除了去年3月的短暫灰度測試，卻一直沒有推出注銷服務。而QQ不推出注銷服務可能也是考慮，防止用戶QQ密碼被他人知道後惡意注銷，給用戶帶來無法挽回的損失。



目前，如果用戶想要注銷賬號，可以“被動地”等待騰訊自己回收。根據騰訊的規則：



對於普通號碼，註冊後3天未登錄，號碼可能被回收；註冊後24小時內登錄，45天未登錄，號碼可能被回收；3個月未登錄，號碼可能被回收； 如果是QQ靚號的話，QQ靚號會員業務到期超過90天未續費，該號碼即會被系統回收。



（來源：新京報）