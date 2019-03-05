蘇耳提面命　韓國瑜諷：不會帶掃帚去大陸

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月5日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜本月22至28日將出訪香港、澳門、深圳、廈門。但“行政院長”蘇貞昌提醒“勿被對岸的政治框架框住”。韓國瑜今日上午回應強調，出訪目的為行銷農漁產品、吸引觀光客！高雄市絕對會謹守分際。韓還特別打趣說，“請放心！他絕對不會帶著一根掃帚去大陸城市”，也巧妙回應蘇貞昌日前曾嗆聲“剩一支掃帚我都跟你（中國）拚”的意味。



“行政院長”蘇貞昌上午在“立院”表示，大陸不放棄武力攻台，因此特提醒韓國瑜此行出訪勿被對岸政治框架框住。



韓國瑜表示，他22日起將陸續造訪香港、澳門、深圳、廈門等地，會帶著市府“觀光局”、經發局、農業局等相關單位造訪，當地台商會長若得空，也將聯繫請其接待。



韓國瑜上午主持完市政會議後接受媒體聯訪表示，感謝蘇院長提醒，他必須再重申，高雄去大陸南方城市拜訪絕對會謹守分際，完全是幫農漁產品找通路，也希望能夠吸引更多觀光客來高雄旅遊。



韓國瑜也向中央喊話強調，不必擔心，市政府會謹守分際及相關規範，百分之百拚經濟，有信心在商業上會所突破。



韓國瑜說，自己每天忙著衝高雄經濟，澳門一年送一萬人到泰國曼谷醫療檢查，高雄市希望他們能轉到高雄來。3月8日將正式啟動醫療觀光，如果客源大量進來高雄，前2天是醫療健檢，第3至6天是旅遊，第7天拿健檢報告回高雄，那是多好的事。



此外，針對前民進黨“立委”沈富雄、名嘴陳揮文等人拱韓國瑜出戰2020，韓國瑜則一律表示感謝，對於這些說法，沒有意見。