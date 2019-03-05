蘇貞昌飆怒下台拒備詢　旁聽高中女生驚呼　　

藍委黃昭順質詢蘇貞昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）國民黨“立委”黃昭順上午在“立法院”質詢“行政院長”蘇貞昌時，兩人一來一往現出火花。黃昭順還拍桌說，看到同婚法案被逕付二讀“我們很憤怒”，蘇則回說“calm down，calm down”，黃不滿說，“你不要耍嘴皮”，蘇又說，“是你請我上來答詢的”，黃回擊，“那不答詢你可以下去”，想不到蘇竟然說，“好，謝謝”，旁聽的北一女中學生也一陣驚呼，而蘇也走下到位置上坐，沒有再上到備詢台。



黃昭順質詢時，一上台就說，請蘇院長不要針對政黨，在答詢時罵其他政黨，這樣行為不符合院長高度，聽到你答詢親民黨“立委”陳怡潔時，一直在罵中國國民黨，所以先提出來，希望她的答詢時間，蘇不要罵中國國民黨。



黃昭順又說，今天早上在這個地方，民進黨用逕付二讀的方式通過《“司法院”釋字第748號解釋施行法草案》，民進黨嚴重打假球連討論機會都沒有。她還問，明年還要對公投綁大選進行修法等問題。



蘇貞昌此時則回嗆，“你說要我答覆不要罵國民黨，但是你質詢卻一直罵民進黨”。黃昭順不滿說，“你不要耍嘴皮”。蘇貞昌回說，“我是代表“行政院”答詢”。



黃昭順詢問，公投法有沒有要修改？你完全沒主張？回答別的“立委”答詢還說國民黨視公投法為洪水猛獸，蘇表示，確實是這樣。



蘇貞昌說，現在沒看到草案，草案要送到“立法院”前，要經過“行政院會”通過，而討論的草案...。蘇還沒講完，黃昭順又想問問題，蘇馬上回說，“你聽我講，你不是要問我，我都還沒講”，黃昭順則追問，目前公投法修法條文你支持？蘇貞昌表示，現在的公投法，我們都依法行政，他現在沒有提出任何主張。



黃昭順則說，如果你們修公投法，請你們把不在藉投票擺進去，現在有多少國家都施行不在藉投票，希望在不同時間有不同主張。接著黃又把話題轉到同婚法案，黨團表現很清楚你不會難過嗎？表決結果你不覺得難過嗎？七百多萬人的公投結果，你們就幾分鐘就否決掉，“我要對你提出抗議？”



蘇貞昌回擊說，你們“立法院”怎麼表決，“怎會對我“行政院長”抗議”。



黃又說，你們民進黨黨團這樣表決，否決掉7百多萬的公投結果。蘇貞昌說，貴院議事運作，不要對“行政院長”抗議，這樣不對啊。



黃昭順一聽更不滿說，一連三次說，剛剛投票結果，“你沒有憤怒嗎？”這是你們黨團。蘇貞昌則說，“我是“行政院長”，不是民進黨主席”。



黃昭順則拍桌說，我們很憤怒。此時，蘇貞昌則回說，“calm down，calm down”。黃昭順一聽更不滿，“你不要耍嘴皮”，蘇也不甘示弱回說，“你請我上來答詢的”，黃說，“那不答詢你可以下去？”沒想到蘇貞昌竟說，好，謝謝，就走下去備詢台。現場剛好有北一女中學生旁聽，也冒出一陣驚呼。



等到蘇貞昌走下台，黃昭順跟會議主席、“立法院副院長”蔡其昌抱怨說，“主席，“行政院長”這麼驕傲，“行政院長”有沒有愛跟包容”。