法國擬對互聯網巨頭徵收數字稅

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月5日電／法國經濟與財政部長布魯諾·勒梅爾說，法國擬對大約30家互聯網巨頭徵收數字稅，以實現“財政公平”。



他告訴法國《巴黎人報》記者，徵稅針對全球數字業務營收不低於7.5億歐元（約合8.5億美元）和在法國運營收入超過2500萬歐元（2832萬美元）的企業；稅率將達3%。



報道列舉的企業包括美國谷歌、亞馬遜、臉書、蘋果、優步、愛彼迎、繽客以及法國在線廣告企業Criteo。



勒梅爾說：“21世紀稅收體系必須建立在如今具有價值的東西上，那就是數據。”



他說，數字稅主要針對平台企業。這類企業通過建立各公司與客戶之間的聯繫賺取傭金。在自家網站銷售自家商品的企業不受新稅種影響。



路透社3日報道，勒梅爾將在6日向內閣提交相關法案的草案，然後再遞交議會。勒梅爾去年12月說，上述稅種2019年預期將為法國國庫入賬5億歐元（5.7億美元）。



法國一直推動歐洲聯盟委員會同意引入類似稅種，遭到盧森堡、愛爾蘭等企業稅率較低國家堅決反對。歐盟稅制改革需要所有成員支持才能成為法律。



歐盟委員會去年3月發布立法提案，擬調整對大型互聯網企業的徵稅規則。依據這項提案，任何一個歐盟成員國均可對境內互聯網業務所產生的利潤徵稅。而依據現行規則，互聯網企業只需在總部所在地一次性交稅。



除法國，英國財政大臣菲利普·哈蒙德去年10月說，大型跨國技術類企業在英國的數字服務將按2%的稅率繳稅，自2020年4月起執行。這一稅率僅針對已經盈利的技術類企業，企業全球年營收至少5億英鎊（6.6億美元）。



然而，英國“脫歐”事宜懸而未決，不清楚英國財政大臣的數字稅提議能否付諸實施。



哈蒙德預估，“數字稅”可能為英國創造每年大約4億英鎊（5.3億美元）稅收。



（來源：新華網）