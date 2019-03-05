貴州突出整治群眾反映強烈的腐敗和作風問題

中評社北京3月5日電／“感謝紀委的同志幫我們把克扣的勞務費用追回來了，你們為老百姓辦了好事、實事！”近日，在貴州省黃平縣野洞河鎮老王屯村，一場特殊的警示教育大會正在召開。



“老王屯村原村主任張大洪在組織群眾安裝‘一事一議’路燈過程中，克扣群眾安裝路燈勞務費用11973元留作己用，被給予黨內警告處分。”會上，縣紀委監委現場宣布了對張大洪的處分決定，同時將被克扣的勞務費用退還給60戶村民，贏得在場幹部群眾的拍手稱讚。



這是今年貴州持續深入推進扶貧領域腐敗和作風問題專項治理的一個例子。



作為全國貧困程度最深、脫貧任務最重、實現同步小康任務最艱巨的省份之一，貴州始終圍繞脫貧攻堅大局，緊扣“護民生、促脫貧”主題，扎實開展扶貧領域專項整治，讓群眾身邊的腐敗無處遁形。今年以來，全省扶貧領域腐敗和作風問題共立案329件，處理158人。



“貴州把整治群眾反映強烈的腐敗和作風問題放在突出位置，聚焦群眾痛點難點焦點問題，群眾關心什麼，我們就盯住什麼，讓群眾能夠享有更多的獲得感、幸福感、安全感。”貴州省紀委監委相關負責同志表示。



全省各級紀檢監察機關圍繞影響產業扶貧、對口幫扶項目、扶貧工程推進、鄉村振興戰略落實等問題，以專項監察為抓手，深入開展民生領域專項整治，嚴肅查處教育醫療、環境保護、食品藥品安全等方面侵害群眾利益問題。常態化開展“訪村寨、重監督、助攻堅”專項行動，深入排查、優先調查群眾反映強烈的問題，嚴查小官大貪和“微腐敗”。



同時，把掃黑除惡同反腐敗鬥爭和基層“拍蠅”結合起來，各級紀委監委深挖黑惡勢力“保護傘”，嚴肅查處領導幹部向黑惡勢力通風報信、干預案件調查處理等問題，堅決向“村霸”“寨霸”、宗族惡勢力和黃賭毒背後的腐敗行為亮劍。去年以來，全省共查結涉黑涉惡腐敗問題104件，黨紀政務處分112人，移送司法機關38人。



此外，貴州還堅持打防並舉、標本兼治，把強化案件警示震懾作為監督執紀問責工作的重要環節，在重拳整治扶貧領域腐敗和作風問題的同時，對發現的傾向性、普遍性問題督促開展以案促改，健全完善“同類通報、同級通報”工作機制，對典型案例一律通報曝光，充分發揮案件通報的警示震懾作用。



（來源：中央紀委國家監委網站）