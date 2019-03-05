江西：對29個地方和單位黨組織開展常規巡視

中評社北京3月5日電／根據江西省委部署，十四屆江西省委第五輪巡視近期安排8個巡視組，對2個市、10個縣（區）、2個經濟技術開發區、4個省直單位、4家省屬企業和7所省管高校共29個地方和單位黨組織開展常規巡視。各巡視組將於3月8日前進駐，巡視時間為兩個月。



本輪巡視任務分工為：省委第一巡視組對銅鼓縣、宜豐縣、上高縣開展巡視；省委第二巡視組對吉安市、井岡山經濟技術開發區、吉安市吉州區、吉安市青原區開展巡視；省委第三巡視組對江西廣播電視大學、南昌工程學院、南昌師範學院、豫章師範學院開展巡視；省委第四巡視組對吉水縣、泰和縣、安福縣開展巡視；省委第五巡視組對宜春市、宜春經濟技術開發區、宜春市袁州區、萬載縣開展巡視；省委第六巡視組對新餘學院、萍鄉學院、宜春學院開展巡視；省委第七巡視組對省財政廳黨組（含省行政事業單位資產管理中心、江西財經職業學院）、省地方志辦黨組、省人防辦黨組、省供銷合作社黨組（含江西旅遊職業商貿學院）開展巡視；省委第八巡視組對江西省屬國有企業資產經營（控股）有限公司黨委、江西省建材集團有限公司黨委、江西省建工集團有限公司黨委、江西省鹽業集團股份有限公司黨委開展巡視。



江西省委要求，本輪巡視要準確把握政治巡視重點，持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，在堅決做到“兩個維護”上聚焦發力；持續強化管黨治黨政治責任，查找被巡視黨組織和書記全面領導作用發揮不夠、擔當不夠、自身不正等問題，督促其扛起管黨治黨的政治責任、當好“施工隊長”；持續保持懲治腐敗的高壓態勢，充分發揮巡視在揭露和推動查處腐敗上的重要作用，深刻認識腐敗行為的新特點，做到精准發現、深入印證、如實報告；持續糾治“四風”問題，密切關注隱形變異新表現，露頭就打、動輒則咎，督促立行立改；持續淨化黨內政治生態，加強對政治紀律和政治規矩執行情況的監督檢查，盯住“關鍵少數”，查找政治偏差。



各巡視組要在加強作風建設上作表率，堅持依靠群眾、發動群眾，引導鼓勵群眾有序參與巡視監督。凡是巡視發現的重點問題，巡視組都要直接深入了解印證。嚴格執行問題底稿制度，凡是寫進報告的問題都要有相應材料、數據、具體人和事作支撐，確保發現的問題經得起檢驗。把巡視整改落實情況作為監督檢查重要內容，發現整改不力不實的典型問題，巡視期間就要向被巡視黨組織“一把手”指出，推動立行立改。