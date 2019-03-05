國開行：加大查辦案件力度找准重點精准發力

中評社北京3月5日電／近日，國家開發銀行召開2019年黨風廉政建設暨紀檢監察工作會議，學習貫徹習近平總書記重要講話和十九屆中央紀委三次全會精神，總結2018年黨風廉政建設和紀檢監察工作，分析全行政治生態形勢，部署2019年任務，落實紀檢監察派駐改革的措施。黨委書記、董事長趙歡出席會議並講話，中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組組長宋先平做工作報告，會議通報了最近查處的12起典型違紀案件。



會議指出，一年來，國開行各級黨委和紀委以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的十九大精神，落實中央全面從嚴治黨戰略部署，全行黨風廉政建設和反腐敗工作取得一定成效，為深化開行改革、服務國家戰略提供了堅強政治保證。在肯定成績的同時，也要看到，開行黨風廉政建設和反腐敗鬥爭面臨的形勢依然嚴峻複雜，必須結合黨中央防範化解金融風險部署，以更大的決心、更高的標準和更實的措施，堅持不懈推動黨風廉政建設和反腐敗工作。要把政治建設擺在首位，堅決做到“兩個維護”；全面加強紀律建設，進一步加強作風建設，全面履行管黨治黨主體責任，堅持發現問題和巡視整改並重，持續深化政治巡視，加強紀檢幹部隊伍建設，踐行忠誠乾淨擔當。



中央紀委國家監委向中管金融企業派駐紀檢監察組是黨中央做出的一項重大部署，開行黨委要提高政治站位，承擔起改革落地的主體責任。全行黨員幹部要站在政治和全局的高度，深刻認識派駐改革的重要意義，把准派駐改革的核心要義，增強自覺接受監督的意識，積極支持派駐紀檢監察組履行職責，落實管黨治黨責任，強化國開行內部監督，堅決落實中央深化派駐改革的各項部署。



要始終堅持問題導向，有的放矢，找出病灶根源及成因，摸准開行政治生態。明確各類監督對象，聚焦“關鍵少數”等監督重點，改進監督方式，堅持不懈強化監督。加大查辦案件力度，找准重點，精准發力，深入挖掘問題線索，加大職務違法犯罪的查辦力度，削減存量，遏制增量。堅持懲治和預防並重，保持利劍高懸，加強黨風廉政教育，督促巡視等問題整改，堵塞漏洞，懲前毖後，治病救人。夯實相關基礎工作，抓早抓小，防微杜漸，盡快推進制度建設，深化信訪舉報工作，完善幹部廉政檔案，加強信息化建設，做實做細監督職責。