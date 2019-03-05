IAEA：隨時準備對朝鮮進行核查與監督

中評社北京3月5日電／國際原子能機構總幹事天野之彌4日在維也納召開的原子能機構理事會會議上說，原子能機構繼續利用公開來源信息和衛星圖像監測朝鮮的核活動，並做好準備在有關國家達成政治協議後對朝鮮實施核查與監督。



天野之彌在向理事會提交工作報告時介紹了朝鮮寧邊核設施截至今年2月底的情況。他說：“自2018年12月初以來，原子能機構沒有觀測到5兆瓦反應堆有任何活動，也沒有觀測到放射化學實驗室再處理活動的跡象。”



他說：“原子能機構發現，輕水反應堆有繼續施工的跡象。我們也繼續觀察到所謂用於鈾濃縮的離心機在持續運行。”但他強調，因為無法進入現場，原子能機構無法證實這些活動的性質和目的。



他再次呼籲朝鮮徹底履行安理會和原子能機構理事會相關決議規定的義務，立即與原子能機構開展合作，解決所有懸而未決的問題。



在談到伊核問題時，天野之彌表示，伊朗正在履行基於《聯合全面行動計劃》（即伊核協議）做出的承諾。原子能機構將繼續對伊朗實施核查並在適當時候採取行動，這些分析和行動將在現有的保障框架內公正、獨立、客觀地進行。



天野之彌表示，截至目前，全球30個國家有453個核反應堆在運行，提供約400千兆瓦的電力；另外18個國家有55個反應堆正在建設之中。



（來源：新華網）