蘇貞昌閩南語答詢　稱更加嚴審中國官員來台

蘇貞昌與陸委會主委陳明通（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）時代力量“立委”林昶佐今天在“立法院”質詢時全程用閩南語質詢，“行政院長”蘇貞昌、陸委會主委陳明通也全程用閩南語回答。林昶佐提到，中國統戰滲透台灣是很嚴重的問題。蘇也回應說，這是非常嚴重的問題，國家主權是無法打折的，守護台灣不要讓台灣變成中國一部分，是我們責任。蘇強調，中國不放棄併吞台灣的心，不排除以武力對付台灣的手段，台灣要更加小心。



林昶佐也詢問蘇貞昌是否同意中國官員來台的審查要更嚴格？蘇貞昌答覆，“我同意委員所說的工作”，應該要更加嚴格。



林昶佐一上質詢台時，原本旁聽的北一女中學生要離席，但一看到是林昶佐一陣驚呼外，因林是閃靈樂團的主唱，因此這些高中女生又留下聽了一下子才離開。



林昶佐質詢問到，陳明通之前就說要對中國官員來台更加嚴格審查，他去找相關資料，陸委會說沒有。後來自己去找移民署資料統計，2016年有將近7%沒通過審查，但是2017年卻下降到6%，這表示審查變寬鬆，去年更剩下5.5%左右沒通過審查。不是說要更嚴格審查，但資料卻不是這樣？



陳明通表示，我們基本上是鼓勵對等交流，不管用何種形式要交換意見，我們都會讓他們來。各層級的人來都交換意見穩定兩岸關係。



林昶佐則說，這種說法是沒有內容，我們審查就是要對等，但是實際上審查的資料是要中國官員自己寫計劃書，你想一想這些部門會寫要來統戰嗎？不會寫這個。當然寫文化交流、宗教交流等。他也詢問蘇貞昌是否同意審查要更嚴格？



蘇貞昌答覆，“我同意委員所說的工作”，應該要更加嚴格。如果前次來台違反事前審查的內容，做了不許可的事情，“那下次就不讓他們來”，要嚴格審查。但他也說需表達兩點意見，首先，我們是民主開放的國家，不能說都不讓他們來，或是派人跟著，我們無法這樣。我們也不怕他們，我們是民主力量。第二是，你要申請我們有政府，你們就乖乖申請，但我們要表態說，以後你來用別種的名義，做非法不許可的事情，對這種會更嚴加審查，我們政府要有能力管制。



林昶佐也說，陳明通上個月去金門宣示要研議試辦，開放陸基層黨政人士申辦小三通“落地簽”。但是他要提醒，一方面說要嚴格，一方面要給他們落地簽，這要好好檢討。



陳明通則說，那個層級非常低，就是科長級，這要是他們也申請過來台，才能使用小三通落地簽，這應該沒什麼問題。