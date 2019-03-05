廖昌永代表：中國歌劇離百老匯越來越近

中評社北京3月5日電／今天，十三屆全國人大二次會議開幕會前，全國人大代表、上海音樂學院院長廖昌永在接受記者採訪時表示，中國歌劇離百老匯的距離越來越近了：“《聲入人心》的票，10多個小時就全部賣光了，說明大眾對於音樂劇的關注度很高，中國音樂劇的市場潛力很大。”



廖昌永說：“我認為這個距離越來越短了。現在全國的文藝工作者都在向這個方向努力。去年我們民族歌劇的創作量在170多部，這其中有不少優秀作品。可以看出國家和文藝工作者在歌劇創作上非常努力。我想我們只要尊重藝術創作規律，一定能創作出世界水平的作品。”



廖昌永介紹到，最近做了不少中國傳統文化的展演活動，在海外的反響和上座率很好，因此今年兩會他主要關注中國傳統文化海外推廣的問題。



廖昌永認為，中國的劇院不算多，但是很多地方都在開展音樂場館的建設。“這個勢頭非常好，但是場館建好以後，更重要的是內涵建設，比如樂團、曲目等。



對於鄉村文化，從小生活在農村的廖昌永表示，現在自己很多創作都和兒時的農村生活有關。“作為文藝工作者，我們要深入群眾，深入生活，唱群眾所想，反映時代精神。文藝工作者到基層中采風非常重要，要踏踏實實坐下來感受。”



（來源：中國青年報）