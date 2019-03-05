廣告違法、侵犯隱私　小紅書APP屢教不改

中評社北京3月5日電／2019年3月1日，上海市嘉定區市場監管局公示的行政處罰決定書顯示，生活方式分享平台小紅書App的運營者行吟信息科技（上海）有限公司因發布廣告時使用國家級、最高級、最佳等用語再被罰款3萬元。這已經是小紅書因為廣告違法第10次被處罰。



17次行政處罰，廣告違法占10次



據了解，小紅書是一個年輕生活方式分享平台，用戶通過短視頻、圖文等形式記錄生活的點滴。社區每天產生數十億次的筆記曝光，內容覆蓋時尚、護膚、彩妝、美食、旅行、影視、讀書、健身等各個生活方式領域。小紅書官方網站稱，截止2019年1月，小紅書用戶數超過2億，其中90後和95後是最活躍的用戶群體。



國家企業信用信息公示系統顯示，自2015年6月以來，該公司共被處罰17次，被罰金額超過63萬，其中，10次涉及廣告違法行為。



其中處罰最嚴重的兩次分別發生在2016年10月27日和2018年10月18日，前者因為發布非藥品的商品宣傳疾病治療功能的違法廣告被罰15萬，後者因為使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象被處罰20萬。



此外，還存在發布廣告時使用“國家級”“最高級”“最佳”等用語，廣告使用數據、統計資料、調查結果、文摘、引用語不真實、不準確，發布虛假廣告等廣告違法行為被處罰596元至5萬不等。



小紅書為什麼屢罰屢犯？業內人士認為，幾百塊錢甚至幾萬塊錢的處罰相比幾十萬上百萬的廣告費不值得一提。違法成本低是違法廣告之所以屢罰不止的關鍵。



小紅書APP洩露消費者隱私



除了廣告違法，在處罰中還有一項特殊的處罰——侵犯消費者隱私。2018年8月27日，小紅書因為“違反侵害消費者人格尊嚴、侵犯消費者人身自由或者侵害消費者個人信息依法得到保護的權利”被上海市嘉定區市場監督管理局處罰5萬。



處罰決定書顯示，在消費者註冊的時候，跳出對話框讓註冊人確認，詳細內容如下：“需要使用通訊錄權限，您是否允許？具體內容包括：讀取聯繫人等權限”。註冊人確認允許後，可以在 APP“你可能感興趣的人”欄目內找到本人手機通訊錄內已在小紅書註冊過的聯繫人。並可進一步點擊關注這部分聯繫人，關注後可以看到這部分人關注的人、粉絲、筆記以及標簽。在隱私設置項目中，存在“允許通過手機通訊錄加我為好友”選項，後面有確認條可以讓用戶開啟或關閉，但是默認設置為開啟。



處罰決定書指出，小紅書 APP 軟件隱私設置成默認允許其他人加為好友並瀏覽到好友的相關包括部分個人隱私的信息，致使消費者關注的筆記以及興趣愛好被陌生人了解。屬於未充分履行採取技術手段或必要措施義務，未完全盡到防止消費者個人信息洩露。



據了解，早在2017年，小紅書被質疑洩露用戶被推上輿論風口上，據媒體報道共有50名小紅書用戶在2017年3－5月間接到假客服電話後上當受騙，受騙總金額87萬元。



在多次官方回應中，小紅書始終強調用戶信息洩露可能是源自第三方商家、手機軟件或快遞環節。而8月27日被罰，從某種程度上坐實小紅書洩露或未盡職保護用戶隱私。



（來源：環球網）