中評關注：粵港澳三地代表共話大灣區未來

首場“代表通道”邀請到一組來自粵港澳三地的代表（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於不久前出台，引發社會各界熱烈討論，昨日上午舉行的兩會首場“代表通道”專門邀請到一組來自粵、港、澳三地的人大代表共話大灣區未來。



“改革開放以來，粵港澳三地深化合作，港澳在廣東的發展中發揮了很重要的作用。像廣東的第一個外資企業、第一條合資的高速公路、第一個外資的五星級酒店，都是港澳企業投資的。”廣東省委常委、常務副省長林少春代表說，據統計，累計到去年底，廣東引進外資超過4千多億美元，其中60%以上是通過港澳地區投資或者是轉口投資過來的，港澳在廣東發展中不單帶來了資金，也帶來了市場化的管理理念。粵港澳大灣區的建設是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的，將會給三地帶來一個新的大的發展機遇。



林少春表示，廣東省高度重視粵港澳大灣區的建設，把它作為新時代改革開放的綱。在李希書記、馬興瑞省長的帶領下，將在推動規劃綱要的落實、重點推進規則的銜接，還有科技創新平台的建設、基礎設施的互聯互通、現代產業體系的優勢建設，還有合作走出去、對外的開放，還有在民生方面，為老百姓創造一個方便的環境。



“以後我們將重點在規則方面推動連通、貫通、融通。”林少春舉例說，港澳地區城市管理的經驗很好，營商環境也是一流的，可以學習借鑒他們這些好的做法，拿到灣區內其他城市實踐，這樣就可以實現連通。港澳地區在投資貿易便利化、自由化方面也有好的做法、好的經驗，但灣區內的其他城市一下子做不到的，將會學習、細化研究、制定規則，爭取跟他們貫通起來。