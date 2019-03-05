政府工作報告緣何廣受好評？起草人來解惑

吹風會現場（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）5日下午國新辦舉行吹風會，特別邀請《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》有關情況，並答記者問。



黃守宏認為，《政府工作報告》之所以受到各界的好評，至少有兩個原因：



首先，《政府工作報告》是“上接天線”。大家都知道習近平新時代中國特色社會主義思想，是指導全國人民奮勇前進、攻堅克難的強大思想武器，在實踐中越來越顯出偉大的真理光芒。所謂“上接天線”，就是《報告》充分體現了習近平新時代中國特色社會主義思想，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央戰略部署，也充分體現了黨中央、國務院採取的一系列重大舉措。對《政府工作報告》，黨中央、國務院高度重視，習近平總書記親自主持中央政治局常委會會議、中央政治局會議進行審議，提出了很多明確的指導意見，為我們做好《報告》起草工作指明了方向、提供了遵循。《政府工作報告》起草工作是在李克強總理親自主持下進行的，李克強總理先後主持國務院常務會議、國務院全體會議進行審議討論，還召開了多次專題會議，對一些政策措施進行研究。國務院其他領導同志對《報告》的起草工作也給予了具體指導和幫助。



第二，這個《報告》“下接地氣”。所謂“下接地氣”，可以說這是集眾智、匯眾力的一個報告。《報告》最大限度地反映了社會各方的期待，也凝聚了各方的共識。在《報告》起草過程中，李克強總理多次深入基層調查研究，多次主持召開座談會。國務院其他領導同志也通過各種方式深入基層聽取社會各方面的意見。起草組也通過多種渠道聽取各方面的意見和建議。我們聽取意見和建議的渠道大體上有四類：



一是各地區、各部門的意見。在《報告》起草之初，各地區、各部門都提出很多意見和建議。在這些意見和建議中，很多跟網民和社會公眾的期待和要求是高度吻合的；有關部門研究制定的政策，跟網民和社會公眾的意見也是高度吻合的。《報告》形成之後，印發到各省區市、中央黨政軍群部門、部分重點國有企業徵求意見，大體上發出去4000多份，起草組從中整理梳理出1200多條意見。



二是社會各界特別是廣大網民的意見和建議。最近這幾年網絡建言的趨勢越來越明顯。今年我們繼續對很多網站、新媒體、微博、論壇上網民關於《政府工作報告》的意見建議，進行認真收集和整理。特別是今年中國政府網又聯合20家網絡媒體平台，第五次開展“我向總理說句話”網民建言征集活動，截止到昨天共收到了33萬多條建言。在20個話題分類中，建言數量的前五名，第一是經濟政策，涉及到宏觀經濟政策各個方面；第二位是營商環境；第三位是辦事服務；第四位是教育；第五位是社會保障。中國政府網經過逐條梳理，精選出有代表性的700多條建言，其中每一條都涵蓋很多網友的建言。值得高興的是，這次活動之中，國際網友的建言數量也在明顯增加。



三是有關方面轉來的意見和建議。很多部門、單位、企業和有關機構，包括一些新聞媒體，也都轉來很多他們了解到的各界意見和建議。比如國家信訪局把在信訪工作中收集到的一些意見和建議，分了很多期轉給我們參考。



四是起草組直接聽取意見。起草組在起草之前，多次召開座談會，多次到基層調研，直接聽取意見。我們起草組聽取意見還有一個好處，就是起草這一類文稿，除了要聽取一些具體意見和建議之外，在表述上也要真正地接地氣。只有多跟老百姓、多跟企業和群眾了解，聽聽他們怎麼講，才能找到這種感覺，在起草過程之中體現出來。國務院研究室作為報告起草牽頭單位，繼續會同科技部、國家外國專家局開展了外國專家建言座談會，來自多個國家的11名知名國際專家參加會議，提出很多好的意見和建議。



黃守宏指出，關於過去一年的成績和工作，李克強總理在《政府工作報告》中已經做了闡述。過去一年，我國經濟社會發展主要目標任務都較好完成，對此昨天有關媒體已經進行了報道。去年《政府工作報告》中提出的36項硬指標，有的達標完成，有的超額完成。回顧過去一年，包括在座的很多記者朋友都是一起走過來的，對於很多方面的經歷都深有感觸，用一句詩詞來講，就是“看似尋常卻奇崛，成如容易卻艱辛”。因為大家都知道，去年中國經濟發展面臨多年少見的國內外複雜嚴峻形勢，經濟運行受到多重因素影響，包括外部輸入性因素的影響，經濟運行穩中有變、變中有憂。在這種情況下，中國政府的決策遇到很多兩難多難問題，在這樣的背景下，我們能夠取得去年的發展成就，確實來之不易。這充分表明以習近平同志為核心的黨中央具有駕馭複雜局面的高超能力，具有應對困難和挑戰的堅定決心，在分析判斷形勢、推動工作方面具有遠見卓識，同時也充分展示了中國經濟發展具有足夠的韌性、巨大的潛力和抗風險能力。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：王若舟）







