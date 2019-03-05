日媒：首爾市議會提交“抵制日貨”條理草案

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月5日電／日本《周刊郵報》雜誌3月4日報道稱，韓國首爾市議會近日提交的“抵制日貨”條例草案，引發國內輿論熱議。



一份來自居住在韓國的日本記者藤原修平的報告稱，在韓國首爾市議會上提交的關於“抵制日貨”的條例案引起了軒然大波，該條例案進一步激發了韓國市民的反日情緒，並擴散到抵制日貨的活動中。曾在駐韓日企工作過的50多歲的男性公司管理人員A某，面對韓國全國各地擴散的“抵制日貨”的運動深表擔憂。



“韓國人對日本抱有強烈的負面印象的理由，我們可以根據殖民地統治的歷史得以了解。不過，最近關於抵制日貨的運動相當異常。雖說是因為二戰勞工訴訟案的反日行為，但這種狀況下日本企業是不是會陸續離開韓國呢？”（A某）



抵制日貨的直接契機是2019年1月24日韓國首爾市議會議員洪聖龍提議的“抵制日貨條例”。洪聖龍從2016年12月開始，一直要求首爾市公共機構調查日本產品的使用情況。



根據洪聖龍的建議，首爾市用近3年的時間對市內相關設施的日本產品購置情況進行了調查，結果顯示，政府辦公大樓等地方購買了6000件，中小學校購置了4000件日本產品。洪聖龍表示：“一想到慰安婦受害者奶奶和因強征做苦工而失去生命的祖先們，對於使用國民稅金購買的東西應規定最低限度的限制。”



然而，與洪聖龍的主張相反，“抵制日貨條例”在首爾市民中似乎不怎麼受歡迎。



居住在首爾市的一名30多歲公司女職員B某表示：“對日本的感情非常複雜。”她用一句話形容洪聖龍的條例案為“讓人難為情”。B某很喜歡日本產品，1年當中有2次以上是去日本購物的。理由在於“日本設計的服裝耐穿，版型可愛”。



此外，她還表示，喜歡日本不僅限於時尚方面。對旅行時到訪的各個地方的美食也是贊不絕口，“不僅質量好，包裝也很精美”，在這一點上，她認為“韓國是無法比擬的”。



