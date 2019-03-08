社評：兩岸協商和平統一的歷史與現實意義

中評社北京3月8日電（評論員 喬新生）全國人民政治協商會議第十三屆二次會議大會發言人2日在回答新加坡聯合早報記者提問時明確指出，民主協商是一種更加普遍、廣泛、充分的民主，對於促進兩岸社會各界交流、聚同化異、凝聚共識，幫助台灣社會各界參與兩岸關係和平發展和祖國統一，能夠發揮重要作用，我們倡導民主協商是寄希望於台灣人民、尊重台灣主流民意的體現。廣泛的民主協商可以為台灣民眾提供更暢通的意見表達渠道，不僅不影響、不取代兩岸協商談判，還可以為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐。



這標誌著大陸在解決台灣問題上堅持民主協商的基本原則不會改變。民主協商在中華民族歷史特別是在近代歷史上曾經而且正在發揮至關重要的作用。抗日戰爭結束之後，包括中國共產黨在內的幾乎所有民主黨派都提出通過民主協商建立一個聯合政府，蔣介石統治集團違背民意，拒絕民主協商建立聯合政府。全國人民在中國共產黨領導下，奮起抗爭，取得了解放戰爭的偉大勝利。中國共產黨將蔣介石獨裁集團趕出大陸之後，邀請各民主黨派領袖到北平共商國是，以民主協商方式建立嶄新的國家。《共同綱領》不僅是建設新中國的憲法性文件，同時也是民主協商的最好見證。民主協商簽訂的《共同綱領》確立了民主協商的基本原則，並且把民主協商作為國家根本政治制度。在全國人民政治協商會議上，討論民主協商問題具有特別重要的歷史意義和現實意義。



當前海峽兩岸關係發展已經進入嶄新的階段，分裂與反分裂成為海峽兩岸關係發展的主要矛盾。海內外愛國政治團體希望通過民主協商，實現國家的完全統一。中共中央總書記習近平在全國人民代表大會常務委員會發表《告台灣同胞書》40周年的紀念會上發表的重要講話，為民主協商打下了堅實的基礎。



民主協商是一種普遍和廣泛的民主形式。民主協商就是要通過協商方式聽取各方面的意見，充分滿足社會各界的話語權。民主協商既包括海峽兩岸執政當局的協商，同時也包括海峽兩岸各政黨的協商，還包括海峽兩岸各個界別代表人士的協商。民主協商既是自下而上的協商，同時也是自上而下的協商。海峽兩岸的愛國同胞可以通過民間交流，包括學術團體的交流、政黨的交流、工商業界代表的交流充分表達自己的意見，並且將協商結果通過合適的渠道傳遞給海峽兩岸的決策者。



海峽兩岸的決策者也可以在作出決策之前或者在決策過程中，廣泛聽取各方面的意見，在集思廣益、廣納善言基礎上作出重大決策。民主協商不是少數團體和政黨的專利，民主協商也不僅僅是海峽兩岸決策者民主協商。民主協商就是要在一個中國的前提下，充分發揮中華民族兒女的聰明才智，在尊重現實基礎上，為建設一個美麗的統一中國而建言獻策。



當前提出民主協商具有特別重要的現實意義。首先，台灣民進黨執政當局拒不承認一個中國的原則，在處理海峽兩岸關係問題上採取極端不負責任的態度，一方面口口聲聲維持現狀，另一方面卻在推行台獨路線方面狂飈突進。台灣民進黨執政當局的所作所為，是分裂國家的犯罪行徑。如果寄希望於海峽兩岸執政者協商，那麼，由於台灣民進黨執政當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，民主協商缺乏基礎和前提條件。



民主協商首先就是要團結海峽兩岸愛國同胞，建立廣泛的愛國統一戰線，在求同存異的基礎之上，對國家的現狀以及未來發展作出制度性安排。



筆者曾經指出，由於台灣民進黨執政當局缺乏足夠的民意基礎，在台灣島內拒絕放棄台灣獨立的立場，因此，台灣民進黨執政當局不是合格的談判對象。大陸方面提出民主協商，實際上是寄希望於台灣同胞，建立廣泛的愛國統一戰線，壓縮台獨分子的活動空間，讓台灣民進黨執政當局充分意識到，離開台灣民進黨執政當局這個協商的管道，大陸仍然能夠團結一切愛國者，就兩岸現狀以及國家的未來提出建設性的意見。



民主協商的現實意義就在於，建立廣泛的愛國統一戰線，徹底孤立台獨分子，讓台灣民進黨執政當局意識到，如果不承認包含一個中國原則的九二共識，那麼，就會失去解決海峽兩岸關係問題的話語權。



台灣民進黨執政當局之所以對台灣島內主張民主協商的政黨領袖採取限制性措施，就是擔心越來越多的台灣政黨和商界代表人士到大陸舉行民主協商，就海峽兩岸關係發展的未來建言獻策，這會讓台灣民進黨執政當局陷入到四面楚歌的境地。



如果台灣島內形成廣泛的愛國統一戰線，台灣各政黨、各界別的代表與大陸政黨、各界別的代表民主協商就海峽兩岸的現狀和國家的未來提出建設性意見，那麼，台灣民進黨執政當局就會失去民心，在處理海峽兩岸關係問題上就會被徹底地拋棄。台灣民進黨執政當局的倒行逆施，必然會激起台灣島內愛國同胞的強烈憤慨，必然會促使更多台灣同胞認清台灣民進黨執政當局所謂“維持現狀”虛偽的政治面目，必然會使台灣民進黨執政當局在處理海峽兩岸關係問題上不能也不敢繼續玩弄文字遊戲。



民主協商是照妖鏡，它可以讓更多愛國同胞認清台灣民進黨執政當局的政治圖謀，可以讓更多愛國同胞意識到台灣民進黨政治領袖外強中幹的政治本質。海峽兩岸民主協商，可以建立廣泛的愛國統一戰線，可以讓更多愛國同胞意識到，台灣未來在於國家的統一，國家統一的路線是民主協商。只有面向大陸，贊同民主協商，台灣才有出路。



其次，民主協商具有一箭雙雕的功能。民主協商就是對海峽兩岸現狀和未來進行協商。民主協商不僅可以讓越來越多的台灣同胞看清楚台灣民進黨執政當局雲山霧罩的政治表演，同時也可以讓國家未來統一之路變得更加清晰。



民主協商的最大特點就在於，朝著共同的目標邁進。如果形成聲勢浩大的民主協商浪潮，那麼，即使台灣民進黨執政當局螳臂當車，也未必能阻擋歷史的滾滾洪流。民主協商可以明確海峽兩岸同胞共同的奮鬥目標，可以為海峽兩岸和平統一形成強大的輿論基礎。在民主協商過程中海峽兩岸的愛國同胞勁往一處使，心往一處想，同心協力，共同為建設一個美麗的國家而貢獻自己的智慧。如果海峽兩岸開展民主協商，就國家未來政治架構展開討論，那麼，即使台灣民進黨執政當局阻撓海峽兩岸和平統一，由於民主協商形成的社會輿論具有強大的衝擊力，台灣民進黨執政當局面對海峽兩岸同胞的熱切期盼和汹湧的民意，不能也不敢大戰民意的幌子推行台獨路線。



台灣民進黨執政當局為了繼續執政，已經調整自己的執政策略，一方面在台灣島內宣揚自己的政績，另一方面對台灣島內強大的民意，企圖迫使大陸採取更加嚴厲的措施打擊台灣獨立勢力。台灣民進黨執政當局在處理海峽兩岸關係上的手法，司馬昭之心，路人皆知。台灣民進黨執政當局就是要借助於大陸對台獨分子施加的壓力，向台灣島內選民表達自己的政治願望，讓台灣選民產生恐懼心理，被迫和台獨分子捆綁在一起，支持台灣民進黨執政當局。



過去台灣民進黨經常採用恐嚇手段，迫使台灣同胞在民主選舉過程中，將自己手中的選票投給台灣民進黨候選人。現在看來，台灣同胞政治意識空前覺醒，對民主政治理解達到了新的高度，他們絕對不會被台灣民進黨執政當局牽著鼻子走，也不會被台灣地區領導人所玩弄的政治遊戲所迷惑。台灣選民充分意識到，只有海峽兩岸和平相處，台灣才有發展的空間。



大陸多次明確表示，之所以不放棄採用非和平方式解決台灣問題，是因為台獨分子企圖分裂國家，台灣民進黨執政當局不放棄台灣獨立的政治立場。如果不對台獨分子保持高壓態勢，那麼，台獨分子有可能會挾洋自重，出賣台灣同胞的利益，背叛國家，成為分裂國家的歷史罪人。



民主協商可以徹底打破台灣民進黨執政當局壟斷“海峽兩岸話語權”的圖謀。民主協商可以為建設一個美麗的新中國繪制美好的藍圖。在民主協商過程中海峽兩岸的有識之士可以通過召開座談會、研討會、辯論會、論證會等方式充分表達自己的意見，海峽兩岸的愛國同胞也可以從歷史的角度、借鑒其他國家的經驗，為國家未來政治架構提出具體的方案。



海峽兩岸愛國同胞為了實現國家的早日統一結成政治團體，以研究會或者協會的名義積極探討海峽兩岸關係發展中存在的問題，為海峽兩岸和平統一提出合理化建議。中國法學會海峽兩岸關係法學研究會是探討海峽兩岸和平統一的重要社會團體。海峽兩岸關係法學研究會在中國法學會的領導下，對海峽兩岸法律制度進行深入的研究，並在此基礎上提出了許多合理化建議。如果海峽兩岸立法機構充分聽取海峽兩岸關係法學研究會提出的建議，修改完善海峽兩岸關係法律規則，那麼，就一定能促進海峽兩岸關係健康發展。



上個世紀筆者曾經指出，海峽兩岸學術團體可以通過民主協商就海峽兩岸法律制度的統一問題提出具體化的建議。



首先，海峽兩岸法學會可以建立統一的國際私法協會，探討海峽兩岸民法、商法的修改完善問題，制定民間法律文本，向海峽兩岸立法部門推薦。如果海峽兩岸立法機構充分采納海峽兩岸法學研究會提出的立法建議，那麼，海峽兩岸民商法就會實現實質性的統一。



具體而言，國家尚未統一之前，海峽兩岸立法機構通過的民商法，從性質上來說仍然屬於海峽兩岸制定的法律。但是，由於海峽兩岸立法機構制定的民商法採用了相同法律文本，因此，海峽兩岸民商法實際上已經實現了統一。這樣做一方面可以繞開台灣行政當局，充分發揮台灣立法機構民意代表的作用，為海峽兩岸實質性統一作出貢獻，另一方面也可以為海峽兩岸的人民、企業交往提供具體的行為準則。海峽兩岸可以在婚姻、繼承、物權保護、合同、不當得利、債權、侵權等方面探討制定統一的規則，這對於海峽兩岸法律的統一具有至關重要的現實意義。



其次，海峽兩岸公法研究機構可以探討海峽兩岸和平統一之後國家機構問題。當前台灣基本法仍然堅持一個中國的原則，海峽兩岸法律在領土、領海和領空等涉及國家主權的問題上具有高度的一致性。如果海峽兩岸公法研究機構能就海峽兩岸行政法特別是海洋管理法方面制定統一的規則，提交海峽兩岸立法機構加以采納，那麼，就可以在公法領域實現海峽兩岸實質性統一。



海峽兩岸和平統一任重而道遠。民主協商開啟海峽兩岸和平統一的通道，為海峽兩岸人民參與實現國家統一的討論打開了方便之門。民主協商不是洪水猛獸，民主協商就是要建立廣泛的愛國統一戰線，團結一切可以團結的力量，共同向國家統一的偉大目標奮勇前進。