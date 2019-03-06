田飛龍答中評：报告關注港澳工作法制發展

中評社香港3月6日電（記者 郭至君）3月5日，今年的總理政府工作報告出台，北京航空航天大學副教授、港澳研究會理事田飛龍就其中涉港澳部分進行了解讀。他表示，給他印象最深刻的部分是法制和發展成為中央港澳工作的關鍵詞。田飛龍說，法制就是“嚴格依照憲法和基本法辦事。全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政”。前幾日，中央人民政府給特區政府發函支持並且要求特首提交關於取締香港民族黨的專項報告，這個就是支持特區政府依法施政、恢復法制，所以法制在港澳工作中是一個基礎性的地位。其次更加凸顯發展，尤其是凸顯融入國家戰略的發展來解決港澳社會已有的問題。



“在我看來，港澳社會特別是香港社會存在的問題能在目前的國家發展戰略當中合理解決，一帶一路與粵港澳大灣區建設等重大機遇有充分的空間和資源來轉化、解決香港社會中一切既有的主要矛盾。相應地，由泛民主派推動的進一步民主化並沒有排在中央港澳工作的優先順序，但也不表明中央放棄了在法制基礎上去追求進一步的民主，只是在國家目前來看，這不是一個優先議題。”



田飛龍分析，今年政府工作報告裡所再次提出的“港人治港”、“澳人治澳”、“高度自治”應是在粵港澳大灣區規劃綱要出台之後，融合發展成為一個新主流趨勢的國家戰略融合之下，一些人對港澳“一國兩制”是否被衝擊而有所疑慮的這樣一個大背景下而重新肯認的，就是想強調“一國”和“兩制”之間要維持這樣一個平衡，大灣區以及融合發展不會破壞和抵消“一國兩制”應有的憲制平衡，只會使得“一國兩制”的優勢跟紅利更加充分得在國家戰略框架裡面得到釋放，也使得香港、澳門的繁榮穩定與國家戰略性的發展之間有更高的粘合度，所以應該是基於這個背景來重申“一國兩制”的穩定的長期性。

