韋德超越喬丹　NBA最擅長蓋帽的後衛

韋德超越喬丹，成為NBA歷史上最會蓋帽的後衛。圖／社交媒體 中評社北京3月5日電／今天上午，坐鎮主場的熱火以114比113擊退來訪的老鷹，37歲的韋德和42歲的卡特分別成為兩隊的焦點。韋德17投10中，得到23分、2個籃板、5次助攻，卡特三分球11投7中，貢獻21分、4個籃板，兩位老兵均拿下隊內最高分。



這是一場無關季後賽名額爭奪的較量，兩隊均未使出全力。熱火方面，理查德森等主力球員狀態平平，韋德成為全隊出手次數最多的球員，尤其是末節獨得14分，幫助球隊鎖定勝局；老鷹方面，球隊核心特雷·楊不在最佳狀態，反倒是卡特扛起全隊進攻大旗。



此役過後，卡特、韋德都創造了一系列紀錄。



單場砍下21分，卡特追平了個人本賽季單場得分紀錄；這是卡特個人職業生涯第7次至少命中7記三分球，也是自2014年2月24日來的首次，卡特的職業生涯單場三分球命中數紀錄為9個。



韋德更是迎來職業生涯的里程碑。本場比賽送出5次助攻，韋德職業生涯常規賽總助攻數達到5625次，超越阿倫·艾弗森，升至NBA歷史第45位；憑借本場比賽的2次蓋帽，韋德職業生涯總蓋帽數達到1052次，超越邁克爾·喬丹，升至歷史後衛蓋帽榜頭名，成為NBA歷史上最會蓋帽的後衛。



（來源：新京報）