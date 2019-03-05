北京市多所學校開展學雷鋒活動

中評社北京3月5日電／“閃唱”《學習雷鋒好榜樣》、和雷鋒班班長分享學雷鋒故事……“學雷鋒紀念日”前夕，本市多所學校開展學雷鋒活動，傳承雷鋒精神。



“學習雷鋒好榜樣，忠於革命忠於黨……”昨天清晨，北京市第十九中學的校園裡，嘹亮的歌聲打破安靜的晨讀時光。已過耄耋之年的韓榮實是十九中校友，重返校園唱起《學習雷鋒好榜樣》，他感慨萬分。作為這首歌創作過程的見證者，他回憶，1963年《人民日報》在頭版位置刊登了毛主席為雷鋒題詞的手跡“向雷鋒同志學習”。“當時我在戰友文工團工作，得知下午全團要去天安門廣場參加遊行，大家都很興奮，很多人提議應該有一首歌，邊走邊唱。”歌隊隊長、作曲家生茂和詞作家洪源當場開始創作，整個過程僅用了一個半小時。



“之後的午飯時間，包括我在內，大家就照著黑板上的歌詞跟著學唱。當天下午，在天安門廣場集合時，由我們文工團編寫完成的《學習雷鋒好榜樣》已經在整個廣場唱響。”



昨天下午，東直門中學、165中學、東直門中學附屬雍和宮小學三校師生代表，和雷鋒班班長張陽分享學雷鋒故事，並一同到社區敬老院獻愛心。



三所學校的師生向張陽分享了各自學校學雷鋒的故事。165中學有兩個品牌志願服務項目，分別是“晚緣”和“溫馨隆福”，志願服務隊的同學們每學期都會定期到景山尚愛老年養護中心等敬老院，為老人送慰問品，表演歌舞，提供力所能及的幫助。東直門中學則把志願服務的隊伍發展到每一個支部、每一個中隊，每支志願服務小隊開展不同的特色志願服務活動。作為小學生，東直門中學附屬雍和宮小學的同學們可謂人小志氣高，全體學生依托“志願北京”網絡平台，註冊成為實名志願者。



入伍6年的張陽多次榮立二等功。他聽完同學們的分享後，把雷鋒塑像贈送給三校的同學們，並向三校志願服務隊授予“學雷鋒志願服務隊”隊旗。



（來源：北京日報）