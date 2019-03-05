玉兔二號在月亮上看石頭　專家解釋其中奧秘

中評社北京3月5日電／來自探月與航天工程中心官微的最新消息稱，嫦娥四號著陸器和巡視器喚醒後工作正常。巡視器已於3月3日18時25分進入月午。預計3月10日9時出月午，3月13日10時進行月夜休眠設置。



據悉，第三月晝期間，巡視器對石塊、車轍進行了科學探測。探測的石塊最大直徑約20厘米，探測時月球車距離石塊約1.2米。目前月球車已累計行走約127米。



巡視器對石塊、車轍進行科學探測的意義有哪些？中科院空間中心專家介紹，在人類此前沒有近距離探測過的月背表面環境中發現了石塊，可以開展許多科學研究。比如，弄清石塊的來源，它們到底是月球上的“土著”，還是外來的隕石。如果是月球本土的石塊，那麼石塊形成的物理過程又是怎樣的。當然，石塊探測的科學意義，還需要地質專家通過進一步的深入研究來加以詳細解讀。



同樣，國家天文台研究員平勁鬆也分析指出，月背表面的石塊可能是來自外太空的撞擊濺射體，或者來自月球本地，具有與月塵不同的原初特性和地質活動信息。而車轍的深淺表征了月塵部分物理特性，翻出的淺層月塵可能提供長達數十億年的月球表面演化的相關信息。



中科院空間中心專家指出，不要小看從月背傳回的石塊圖片，事實上拍攝過程並不容易。巡視器的移動並不像人那麼自如，為了找到好的拍攝角度，要反覆進行移動和調整。



嫦娥四號任務圓滿完成工程既定目標後，已經轉入科學探測階段。中科院空間中心專家認為，巡視器對石塊、車轍進行科學探測還只是個開始。未來將以科學家的需求為主導開展進一步的科學研究，相信會有更多更有趣的發現。



（來源：科技日報）