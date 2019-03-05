多拉多粉碎性骨折，河南建業申訴懲暴力行為

河南建業足球俱樂部官方微博截圖 中評社北京3月5日電／今天上午10：50，河南建業足球俱樂部官方微博發表文章，就外援恩裡克·多拉多的受傷，正式向中國足協提請申訴。以下為文章全文：



北京時間3月3日，2019中超聯賽第一輪河南建業隊主場與大連一方的比賽中，球隊外援多拉多在無球狀態下遭遇對手犯規，導致脛骨粉碎性骨折。賽後建業方面認真研究比賽視頻，結合《2019中國足協紀律準則》，綜合考慮無球狀態下犯規並導致惡劣後果等情況，連夜起草申訴材料。4日，建業足球俱樂部總經理郭光琪趕赴中國足協，正式提交申訴報告。



經河南建業足球俱樂部相關負責人與教練組對犯規行為鑒定研究後，認為：



這次犯規的起因是對方16號球員，在自己完全不可能觸及到球的情況下，為了挽回自己被突破、防守失誤的顔面，意圖破壞建業隊的進攻，選擇無球狀態下故意背後踢人，導致多拉多倒地，犯規隊員在多拉多倒地後，順勢從多拉多身後跟隨倒地，對手犯規隊員倒地的瞬間再次傷及多拉多的小腿，導致多拉多右腿脛骨當即粉碎性骨折。



首輪比賽前，中國足協裁判部委派裁判監督，在給教練員和球員進行的2019賽季裁判統一執法規劃和執法尺度宣講中，特別強調了“嚴重犯規”和“暴力行為”的界定標準：在無球狀態下，故意背後踢人，造成嚴重後果，應當被認定為暴力行為。



在全面推進依法治國、構建誠信社會、維護公平正義的大環境下，為切實維護球員權益、保護球員安全、維護中超聯賽形象，河南建業足球俱樂部決定向中國足協進行申訴。



建業足球俱樂部做為中國足球職業化改革以來唯一一支沒有更名易幟的球隊，25年風雨不改初心，俱樂部認為：從嚴懲處惡意違規行為，是依法依規的法治要求，是公平競爭的體育精神要求，是文明友好的道德要求。中國足球事業的健康發展呼喚一個規矩清朗的中超比賽環境。