保障房等工程臨時用電設備實現共享

中評社北京3月5日電／昨日，北京青年報記者從國網北京電力公司了解到，在2018年針對小微企業報裝接電啟動“零上門、零審批、零投資”專項服務的基礎上，今年，該公司針對保障房、市政設施建設工程等10千伏臨時用電創新推出“三省”（省力、省時、省錢）服務，以推動北京地區電力營商環境持續優化。變壓器等臨時用電設備將在多個客戶之間最大程度共享，客戶無需新購置設備，平均可節省三成投資。



在談到今年新的優化營商環境的舉措時，國網北京電力新聞發言人邱明泉介紹，今年將進一步提升獲得電力便利度，包括將業務辦理環節進一步壓縮，合同簽訂線上化。“三零”服務合同可在線上電子化簽訂，客戶通過“掌上電力”APP報裝後，可在線同步簽訂《供用電合同》。過去，電力公司需安排客戶經理與客戶約定時間，面對面溝通合同內容。電子化後，減少了線下溝通環節，業務辦理環節由3個壓縮至2個，服務效率明顯提升。同時，業務辦理時間進一步壓縮，優化施工審批。低壓項目掘路審批手續辦理由原來的“一串四並”改為“一窗受理，並行審批”，辦理時長由15天壓縮至5天，小微企業接電時長由去年的30天壓縮至15天。



邱明泉指出，在低壓客戶獲得電力服務全方位提升的基礎上，國網北京電力今年還針對保障房建設、大型市政基礎建設等10千伏臨時用電客戶面臨的手續多、資料多、時間長、成本高等問題，創新推出臨時用電“省時、省力、省錢”的“三省”服務。“如果沒有‘三省’服務，恐怕現在工程都開不了工。”北京溫榆河公園項目負責人李柱說，溫榆河公園的項目是要建一個40平方公里的濕地公園，排出的時間表是9月份完工，“工期很緊張！我1月2日來報裝，按照以前的慣例從報裝、出設計、定方案、設備招標、施工招標再到送電，怎麼著也得兩三個月，中間還有春節、兩會，想著怎麼也得3月份之後才能開工了。誰知工作人員給我介紹了‘三省’服務，這下可好，1月24日就正式送電了，這真是意外之喜。”而更令李柱開心的是，因為“三省”服務，還讓公司節約了一次性投資成本約57萬元，節省投資50%以上。



邱明泉介紹，國網北京電力此次推出的臨時用電“三省”服務，實現了臨時用電客戶獲得電力環節壓縮50%、平均時長壓縮70%、投資平均節省30%。據了解，自臨時用電“三省”服務推出以來，北京電力已受理“三省”服務報裝項目31個，送電23個。已送電的項目平均接電時長18天，累計為客戶節省投資約500萬元。



（來源：北京青年報）