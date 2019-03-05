今年新增地方政府專項債規模

中評社北京3月5日電／據《證券日報》記者統計，1月份全國各地區共發行新增專項債1411.67億元，2月份發行1574.49億元，1月份—2月份累計，各地區發行新增專項債2986.16億元。這意味著，今年提前下發的新增專項債8100億元額度中尚有5113.84億元待發。專家預計，今年新增地方政府專項債規模將超1.5億元。



十三屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議授權國務院提前下達2019年地方政府新增一般債務限額5800億元、新增專項債務限額8100億元，合計13900億元。



中國財政預算績效專委會副主任委員張依群對《證券日報》記者表示，今年國家將繼續加大地方政府專項債券的發行力度，進一步發揮積極財政政策作用，加大基礎建設方面投資，加快補齊我國經濟發展中的基礎設施短板，保證我國經濟在合理區間運行。從當前我國面臨的國際環境和國內經濟發展形勢研判，今年地方政府新增專項債將會達到1.5萬億元，在2018年的基礎上有較大增長。



如是金融研究院研究員李暢對《證券日報》記者表示，專項債是基建投資的重要資金來源，在經濟下行壓力增大，基建托底經濟作用進一步凸顯的背景下，預計2019年專項債發行額度將明顯提高。2018年新增專項債額度為1.35萬億元，預計2019年提高到2萬億元左右。



此前，財政部部長助理許宏才表示，按照中央經濟工作會議要求，今年實施積極的財政政策，要較大幅度增加地方政府專項債券規模，支持重大在建項目建設和補短板，更好發揮專項債對穩投資、促消費的重要作用。



張依群表示，去年地方政府債券發行主要集中在9月份－10月份，由於季節性因素，對當年經濟的推動作用並沒有充分發揮。今年前兩個月新增地方政府專項債累計發行近3000億元，進度明顯比去年加快，未來專項債發行進度還會進一步提速，發行任務主要集中在上半年，對保證更加積極的財政政策能夠順利實施、保證經濟平穩有序推進將發揮重要作用。



李暢表示，今年1月份－2月份單月地方債發行進度大幅提前。截至2月份已發行的專項債占提前下發額度的37%，意味著如果提前下發的額度在4月份發行完畢，那麼3月份－4月份新增專項債的發行規模將有所提升。新增專項債對基建的拉動幅度只有20%左右。從2019年發行的各類新增專項債占比來看，土地儲備專項債和棚改專項債合計占比上升到78%，這一部分不計入基建投資。從這個角度看，2019年發行的新增專項債中能夠拉動基建投資的水利、收費公路、軌道交通等部分合計占比約20%左右。



張依群認為，未來專項債的使用重點是突出補短板，投資項目將主要集中在農業、水利、交通、環保等領域，通過政府加大投資形成支撐經濟發展的托底效應，並通過專項債與建設項目的對接，採取更具針對性的點對點投資，避免資金浪費和大水漫灌。同時，地方政府專項債投資還將對民間投資形成有效的吸引作用，在我國進一步擴大開放，放開電信、交通、能源、金融等領域投資限制政策的大背景下，政府和民間將會實現目標更一致、意願更強烈、利益共分享的投資融合，從而擴大全社會的投資規模，讓更加先進的理念、技術、管理融合到投資當中，推進供給側結構性改革和經濟轉型。



（來源：中國經濟網）