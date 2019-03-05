美眾議院擴大“通俄”調查

2019年2月8日，眾議院司法委員會主席傑羅爾德⋅納德勒出席國會會議（圖片來源：路透社） 中評社北京3月5日電／美國國會眾議院司法委員會定於4日向超過60個實體和個人發函、索取資料，包括美國政府部門、總統的親屬和企業，調查內容關聯總統是否妨礙司法等。



美聯社報道，這是眾議院擴大對2016年總統選舉期間唐納德⋅特朗普競選團隊“通俄”調查的部分行動。



眾議院司法委員會主席傑羅爾德⋅納德勒3日告訴美國廣播公司“本周”欄目，這一委員會4日將發函索取資料，超過60個實體和個人對象，包括司法部、總統的大兒子小特朗普、特朗普集團首席財務官艾倫⋅魏塞爾貝格。



納德勒說，這項調查關聯“濫用權力、腐敗和妨礙司法”。



記者問及他是否認定總統妨礙司法，納德勒回答：“是，非常明顯，總統妨礙司法。”



聯邦特別檢察官羅伯特⋅米勒正調查特朗普團隊是否在2016年總統選舉期間與俄羅斯方面“串通”以及總統是否妨礙司法。



特朗普2017年就任總統，他所屬的共和黨在最初兩年間掌控國會參眾兩院；去年11月國會中期選舉形成民主黨控制眾議院、共和黨在參議院繼續占據多數席位的局面。納德勒說，特朗普上任以來，國會共和黨人一直庇護他不接受“適當的問責”，眾議院現在只是在履行“捍衛法律的職責”。



就是否會彈劾總統，納德勒說，現在考慮這一舉措“為時過早”。



