浙江衢州人大常委會副主任諸葛慧艶接受調查

中評社北京3月5日電／據浙江省紀委監委網站消息，浙江省衢州市人大常委會副主任諸葛慧艶涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。



諸葛慧艶簡歷



諸葛慧艶，女，漢族，1960年1月出生，浙江金華人，本科學歷，1981年8月參加工作，1985年6月加入中國共產黨。



1976.01－－1978.09 金華羅店中學、雙龍中學代課老師



1978.09－－1981.08 金華衛生學校婦幼醫士專業學習



1981.08－－1984.06 金華地區婦幼保健站醫生



1984.06－－1985.07 借調金華地區衛生局工作



1985.07－－1990.08 衢州市衛生局幹部，1985.09人事秘書科副科長，1988.04人事秘書科科長



1990.08－－1992.04 衢州市衛生局黨組成員、人事秘書科科長（1988.09－－1991.07在中央廣播電視大學政史專業大專班學習畢業）



1992.04－－1994.11 衢州衛生學校黨支部副書記



1994.11－－1997.11 衢州市衛生局副局長、黨組成員，1995.11紀檢組長（1996.04－－1996.07在杭州大學繼續教育學院培訓班學習，1993.07－－1995.12在中央黨校函授學院經濟管理專業本科班學習）



1997.11－－2000.03 衢縣縣委常委、紀委書記（1997.09－－1999.07在北京師範大學經濟管理學院政治經濟學專業研究生班學習）



2000.03－－2001.12 衢縣縣委副書記（2001.09－－2001.12在省委黨校中青班學習）



2001.12－－2002.12 衢州市衢江區委副書記（2001.09－－2002.01在省委黨校中青班學習）



2002.12－－2003.03 龍游縣委副書記、代縣長



2003.03－－2005.06 龍游縣委副書記、縣長，2005.03當選五屆市委委員



2005.06－－2007.01 龍游縣委書記



2007.01－－2009.04 龍游縣委書記、縣人大常委會主任



2009.04－－2011.02 衢州市人民政府副市長，2009.05任黨組成員



2011.02－－2017.02 衢州市委常委，2011.03任宣傳部長



2017.02－－2017.03 衢州市委常委、市人大常委會黨組成員



2017.03－－ 衢州市人大常委會黨組成員，2017.04當選市人大常委會副主任，市人大教育科技文化衛生委員會、民族宗教華僑外事委員會主任委員



（來源：人民網）