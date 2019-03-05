廣東梅州自然資源局副局長杜振球涉嫌違紀

中評社北京3月5日電／據廣東省梅州市紀委監委消息：梅州市自然資源局黨組成員、副局長杜振球涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。



杜振球簡歷



杜振球，男，1970年4月出生，漢族，梅州市平遠縣人，大學學歷，1992年8月參加工作，1999年10月加入中國共產黨。



1988年9月至1992年8月在哈爾濱工業大學建築工程系工民建專業學習，大學畢業，獲工學學士學位



1992年8月至1998年5月在梅州市城市規劃建設管理局市政工程科、規劃報建科工作



1998年5月至1999年12月任梅州市規劃城建局規劃科副科長



1999年12月至2005年6月任梅州市規劃城建局市政工程科副科長



2005年6月至2007年6月任梅州市城鄉規劃局市政工程科科長



2007年6月至2008年7月任梅州市城鄉規劃局市政規劃科科長，2008年2月兼任梅州市城鄉規劃編制研究中心主任



2008年7月至2010年6月任梅州市城鄉規劃局規劃設計科科長，兼任梅州市城鄉規劃編制研究中心主任



2010年6月至2011年12月任梅州市城鄉規劃局建築規劃科科長，兼任梅州市城鄉規劃編制研究中心主任



2011年12月至2019年1月任梅州市城鄉規劃局黨組成員、副局長



2019年1月任梅州市自然資源局黨組成員、副局長



（來源：人民網）